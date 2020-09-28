Отправлено: - 10:41

abaika95:

Вы сами себе перечите,то пейсатели пишут о своих бедах то уже о декабристах пишут пейсатели)



abaika95:

В прямом смысле,вы же намекаете что он член запрещённой организации,какой подскажите?) И за что шофера посадили при справедливом Сталине?)



abaika95:

Так вроде о нашей истории говорим,что там про немцев Поволжья?) Что о крымских татарах? О карачаевцав о чеченцах о калмыках?



Цитата:И декабристы писали и их соратники. И Герцена разбудили.Цитата:Ну и к чему эти прикиды? Вы никогда не слышали про дело Тухачевского, про троцкистов? Думаете, если бы вы сегодня работали водителем в запрещенной организации, то вас с почестями проводили бы на пенсию?Цитата:Ну вам-то либерастам, конечно же очевидно, что все это делалось из-за того, что Сталин проснулся в плохом настроении, встал не с той ноги. Чтобы его его ненавидели и боялись. Что там еще в методичках написано? А тот, кто подал пример депортации, Рузвельт, у вас белый и пушистый.