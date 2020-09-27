Отправлено: - 15:08

maxsaf:

И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?

[Исправлено: Маркс, 01.10.2020 - 15:09]

Цитата:Есть поправочные величины, которые зависят от времени или географического положения, их всегда можно вычислить по общепринятым формулам (как магнитное склонение или дата празднования пасхи). Есть поправки, которые тоже меняются во времени, но для удобства используют постоянные величины в течение какого-то отрезка времени (как разница в днях между юлианским и григорианским календарем).А есть поправки "местного" значения, которые не вписываются в канву физико-математических законов и не описываются общепринятыми формулами. То есть, кроме того, что их необходимо вычислить по общим закономерностям, нужно еще знать и помнить про некий местный или профессиональный "секрет". Это как первый этаж в Германии или точка отсчета в программировании. Когда девушка спрашивает у программиста: "Я у тебя первая?" Он говорит "Нет!" Девушка уходит, а программист не понимает причину, потому что она для него нулевая.То же самое и местечковый перевод времени, аборигены о нем знают, а приезжие даже если когда-то и знали, то давно благополучно забыли. А это создает ненужный дискомфорт при перемещениях (имеется ввиду не пресловутый маршрут Добринцофф'а, а чуть дальше) и приводит к непредвиденным последствиям. Многие костанайцы часто ездят в Челябинск и некоторые до сих пор не могут забыть времена, когда мы находились в одном часовом поясе.