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≡ Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39997
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 11:47
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Руслана МАМУНОВА признали виновным в незаконном получении $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Приговор вынесли в СМУС Нур-Султана сегодня, 30 сентября.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5223
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 20:06
#45
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Цитата-/Уехали за речку Уй, и скажите.Стал смелым./



Если он за речкой Уй чето трындит про бандитское государство, то это даже не иронично это обыкновенное КЮ)
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
920
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 01.10.20 - 11:05
#46
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Цитата:
JereK:
Давайте, давайте, напрягайтесь, отрабатывайте бандитские деньги

Цитата:
abaika95:
мне тупо лень читать

JereK, браво :lol: в пух и прах, не поленились же ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5223
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 01.10.20 - 11:19
#47
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Цитата-/браво в пух и прах, не поленились же/


"Браво" От того что мне лень стало читать его повторяющиеся глупости?)Мда,жидкие у вас представления конечно о пухе)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
971
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 01.10.20 - 12:12
#48
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Цитата:
abaika95:
От того что мне лень стало читать его повторяющиеся глупости?

Хорошая отмазка. И главное, что писать ему не лень, а читать лень. Не успевает человек отрабатывать по всем темам, значит нужно от чего-то отказаться. Вот и выбрал отказ от чтения. А нафига, действительно вникать, когда можно просто набрасывать ... стандартные заготовки.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5223
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 01.10.20 - 12:47
#49
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Цитата-/Хорошая отмазка. И главное, что писать ему не лень, а читать лень/




Лень читать повторяющиеся глупости ) ваши к примеру не лень потомучто они разнообразные)




Цитата-/Не успевает человек отрабатывать по всем темам, значит нужно от чего-то отказаться./



Я быстро остываю к тебе где начинаются повторы) флуд вот всегда разнообразен)





Цитата-/А нафига, действительно вникать, когда можно просто набрасывать ... стандартные заготовки./



Да сижу по вечерам и заранее загатавливаю по каждой теме ответы) на зиму вот скоро готовится буду,вентилятор главное не выключайте)
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