Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор

Отправлено: - 12:47

Цитата-/Хорошая отмазка. И главное, что писать ему не лень, а читать лень/









Лень читать повторяющиеся глупости ) ваши к примеру не лень потомучто они разнообразные)









Цитата-/Не успевает человек отрабатывать по всем темам, значит нужно от чего-то отказаться./







Я быстро остываю к тебе где начинаются повторы) флуд вот всегда разнообразен)











Цитата-/А нафига, действительно вникать, когда можно просто набрасывать ... стандартные заготовки./







Да сижу по вечерам и заранее загатавливаю по каждой теме ответы) на зиму вот скоро готовится буду,вентилятор главное не выключайте)