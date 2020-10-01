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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 03:27
#4576
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Цитата:
alex_60:

Врешь, однозначно____а ты многозначно
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9517
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 10:17
#4577
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Цитата:
drakon:
Завтра - вернёт. Машина, её на СТО...


так ларек-автомат же за углом круглосуточный.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9517
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 10:19
#4578
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Цитата:
Гога:
_а ты многозначно


на те же грабли.опять. в чужой разговор.
весь лоб уже у тебя в шишаках и синяках.
нравится наверное.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2808
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 12:40
#4579
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Цитата:
alex_60:

На чужой поток не накинешь платок. Изучайте фольклор.
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