Отправлено: - 12:12

abaika95:

От того что мне лень стало читать его повторяющиеся глупости?

Цитата:Хорошая отмазка. И главное, что писать ему не лень, а читать лень. Не успевает человек отрабатывать по всем темам, значит нужно от чего-то отказаться. Вот и выбрал отказ от чтения. А нафига, действительно вникать, когда можно просто набрасывать ... стандартные заготовки.