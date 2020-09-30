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Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
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