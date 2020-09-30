Отправлено: - 14:51

В 2019 году малоимущим списали долги на сумму около 160 млрд тенге. Но сегодня проблема только обострилась, потому что не устранены её источники

таких источников два: во-первых, неадекватно высокие проценты банков. во вторых упорное нежелание МиФина

Цитата:скажите когда все кредиты отмените. желательно дату, а я пойду пока оформляться))Цитата:может упорное нежелание местных братишек брать и не отдавать.??