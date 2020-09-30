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"Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев предложил снизить предельные ставки по кредитам до 7-8%
"Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев предложил снизить предельные ставки по кредитам до 7-8%
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