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≡ "Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев предложил снизить предельные ставки по кредитам до 7-8%
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39997
"Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев предложил снизить предельные ставки по кредитам до 7-8%
Отправлено: 30.09.20 - 14:51
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Глава партии "Ак жол" назвал проценты банков неадекватно высокими и искусственно подогреваемыми Нацбанком и АРРФР.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
567
Re: "Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев...
Отправлено: 30.09.20 - 14:51
#1
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Цитата:
В 2019 году малоимущим списали долги на сумму около 160 млрд тенге. Но сегодня проблема только обострилась, потому что не устранены её источники


скажите когда все кредиты отмените. желательно дату, а я пойду пока оформляться))


Цитата:
таких источников два: во-первых, неадекватно высокие проценты банков. во вторых упорное нежелание МиФина


может упорное нежелание местных братишек брать и не отдавать.?? ;-)
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
75
Re: "Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев...
Отправлено: 30.09.20 - 15:08
#2
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Я деньги в банк с утра понёс,
А там понизили проценты,
Обидно было мне до слёз —
Такие не люблю моменты!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9517
Re: "Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев...
Отправлено: 30.09.20 - 15:21
#3
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Перуашев-имя нарицательное.
борец за лучшую жизнь для народа.
помним,предложил как быстро решить
проблему с жильем -
строить малогабаритные квартиры
без кухонь и туалетов.
в пяти партиях состоял.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1136
Re: "Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев...
Отправлено: 30.09.20 - 17:39
#4
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Начали пиариться перед выборами. То один что-нибудь эдакое изречёт, то другой.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
971
Re: "Кредитная амнистия ничего не решит". Перуашев...
Отправлено: 01.10.20 - 12:10
#5
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Пусть всем дадут кредиты под 7 процентов. Мы положим их на депозиты под 12 процентов. На эту разницу будем жить.
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