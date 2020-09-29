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≡ Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39997
Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
Отправлено: 29.09.20 - 17:40
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Определение Костанайского городского суда от 1 сентября 2020 года гласит: «Приостановить строительство объекта «общежития» по адресу г. Костанай, ул. Баймагамбетова, строение 181/1. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1769
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 17:40
#1
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неужели серьезно надеялись что решение суда кто-то будет исполнять?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4127
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 18:07
#2
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перешагнуть решение суда и продолжать как ни в чем не бывало , надо отметить дорогое удовольствие для руководства стройкой.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
538
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 19:06
#3
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Бездействие тоже преступление
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3682
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 02:22
#4
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Удивительная история, по крайней мере для меня.
Я конечно знал, что Казахстан - одно из самых коррумпированных и слабых государств не смотря на все потуги создать положительный имидж в виде азиад, експо и т.д.
НО что бы решения суда были ниже полномочий акима области, это конечно сюрприз.
Отсюда возникает вопрос, уж коль президент даёт такие полномочия своим ставленникам, может и спрашивать надо по полной или в противном случае для чего нам видимость правового государства?
Может быть хоть для видимости стоит устроить публичную порку или уже и это не обязательно?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
567
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 11:10
#5
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стройка нормальным темпом идет, видели недавно) молодцы! к НГ как раз сдадут в эксплуатацию)) а суд ну и пес с ним :-P
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5221
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 14:41
#6
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Фиксируйте по максимуму,номера машин,лица работников


Стройка вопреки мнению жителей это ещё куда не шло, но вопреки решению суда это уже КЮ )
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3682
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 16:54
#7
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Сегодня областной суд оставил в силе определение городского суда о приостановлении строительства.
Заказчик и подрядчик пытались оспорить его в областном суде.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
968
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 30.09.20 - 17:12
#8
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А техника заезжает через двор жилого дома? Можно проезд перегородить или "забыть" в нём пару машин - пусть они полицию вызывают и с ними разбираются почему им не дают строить после запрета.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
95
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 01.10.20 - 11:48
#9
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abaika95 Цитата/Стройка вопреки мнению жителей это ещё куда не шло, но вопреки решению суда это уже КЮ )

Впервые соглашусь с abaika95.

Тот самый Цитата/А техника заезжает через двор жилого дома? Можно проезд перегородить или "забыть" в нём пару машин - пусть они полицию вызывают и с ними разбираются почему им не дают строить после запрета.

У данного объекта три заезда: со стороны Баймагамбетова, Гоголя и Толстого.
Идея отличная машины поставить, об этом я слышал от активных жителей, но видимо нет среди них автолюбителей.
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