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maxsaf:

Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества?

Цитата:Я понимаю, что чем ближе к стране мечты, тем более прямолинейным становится мышление, но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?Ну, если дело уже зашло так далеко, поясню на примере:Вы поехали в кругосветное путешествие на своем автомобиле. Подъезжая к Костанаю, Вы решили повидать старых друзей и посидеть с ними вечерком за бутылочкой вина. Вы посмотрели на навигатор и он показал, что как раз успеваете купить спиртное до 21:00. Но когда приехали и зашли в супермаркет в 20:30, Вам отказались продавать вино, объясняя это законом о запрете продажи после 21 часа.Вы начали скандалить, кричать, что сейчас время еще только 20:30, но опытный продавец вызвала охрану, Вас скрутили и доставили в ближайшее отделение полиции. Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.P.S. Ну и мистер Фогг никогда не выиграл бы пари, если бы заканчивал путешествие в Костанае под часами местной башни.