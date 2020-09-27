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Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39997
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5675
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 00:01
Цитата:
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет), до работы 15 минут еду, в пол третьего, самое позднее в три, домой еду, тоже 15 минут.
Магазины не все с 7-ми до 24-ех работают. Так что не все как я. Есть кто и ночью работают. Иначе никак.
Добринцофф:
Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.
Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет), до работы 15 минут еду, в пол третьего, самое позднее в три, домой еду, тоже 15 минут.
Магазины не все с 7-ми до 24-ех работают. Так что не все как я. Есть кто и ночью работают. Иначе никак.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 968
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 09:38
Цитата:
Может быть цифра 5 утра будет пугающей для кустанайцев , но на самом деле просто у вас правильное время. Штуттгарт в своём часовом поясе (зимой), после перевода времени 25 октября у Вас полдень в 12:07 (практически идеально), в Кустанае - 13:29. И получается, штуттгартские 5 утра примерно соответствуют кустанайским 06:22, а Ваши 9 вечера - наши 22:22. Многие здесь примерно в это время и встают/ложатся, жаль, только окна не выходят на восток
elektron:
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет)
Не я в 5-ть встаю (как уже упоминал без будильника и не важно выходные или нет)
Может быть цифра 5 утра будет пугающей для кустанайцев , но на самом деле просто у вас правильное время. Штуттгарт в своём часовом поясе (зимой), после перевода времени 25 октября у Вас полдень в 12:07 (практически идеально), в Кустанае - 13:29. И получается, штуттгартские 5 утра примерно соответствуют кустанайским 06:22, а Ваши 9 вечера - наши 22:22. Многие здесь примерно в это время и встают/ложатся, жаль, только окна не выходят на восток
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 971
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 11:27
Цитата:
Я понимаю, что чем ближе к стране мечты, тем более прямолинейным становится мышление, но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
Ну, если дело уже зашло так далеко, поясню на примере:
Вы поехали в кругосветное путешествие на своем автомобиле. Подъезжая к Костанаю, Вы решили повидать старых друзей и посидеть с ними вечерком за бутылочкой вина. Вы посмотрели на навигатор и он показал, что как раз успеваете купить спиртное до 21:00. Но когда приехали и зашли в супермаркет в 20:30, Вам отказались продавать вино, объясняя это законом о запрете продажи после 21 часа.
Вы начали скандалить, кричать, что сейчас время еще только 20:30, но опытный продавец вызвала охрану, Вас скрутили и доставили в ближайшее отделение полиции. Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
P.S. Ну и мистер Фогг никогда не выиграл бы пари, если бы заканчивал путешествие в Костанае под часами местной башни.
maxsaf:
Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества?
Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества?
Я понимаю, что чем ближе к стране мечты, тем более прямолинейным становится мышление, но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
Ну, если дело уже зашло так далеко, поясню на примере:
Вы поехали в кругосветное путешествие на своем автомобиле. Подъезжая к Костанаю, Вы решили повидать старых друзей и посидеть с ними вечерком за бутылочкой вина. Вы посмотрели на навигатор и он показал, что как раз успеваете купить спиртное до 21:00. Но когда приехали и зашли в супермаркет в 20:30, Вам отказались продавать вино, объясняя это законом о запрете продажи после 21 часа.
Вы начали скандалить, кричать, что сейчас время еще только 20:30, но опытный продавец вызвала охрану, Вас скрутили и доставили в ближайшее отделение полиции. Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
P.S. Ну и мистер Фогг никогда не выиграл бы пари, если бы заканчивал путешествие в Костанае под часами местной башни.
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 11:42
Цитата:
И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?
Маркс:
но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
но постоянную величину от переменной Вы еще пока должны отличать?
И что есть постоянная величина, а что переменная, и в каком месте я их перепутал?
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 01.10.20 - 11:46
Цитата:
Маркс:
Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
Там узнали, что Вы иностранец, нашли в кармане карту, на которой крестиком помечены апартаменты акима, сдали Вас в КНБ. А через несколько месяцев, в лагере под Карагандой, катя тачку с углем, Вы, рыдая и размазывая рукавом робы по лицу горючие слезы, проклинали этот чертов местный перевод времени, сломавший Вам жизнь.
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