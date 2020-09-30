Отправлено: - 10:41

abaika95:

Зачем? Чтобы сталкер опять захотел на чем нибудь бюджет потратить?

Цитата:Нет. Деньги нужно найти потому что вы за соблюдение закона, на этом основаны ваши принципы, это принципиальный вопрос. Если это мошенничество - мошенники должны понести наказание. Вы с этим утверждением согласны?