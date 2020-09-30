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≡ Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39997
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 14:08
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В постановлении указывается, что Даурен ЖАКЕНОВ не исполняет решение СМЭС о демонтаже аттракциона. Сам Жакенов сообщил "НГ", что еще не оплатил штраф, так как намерен обжаловать решение административного суда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5221
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 23:40
#15
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Цитата-/Ещё и запас останется.Батыров на всех -хватит./



Да! Коммунистов же хватило!)





Цитата-/Хорошо, пусть будет так. А деньги за билеты искать будете?)/



Зачем? Чтобы сталкер опять захотел на чем нибудь бюджет потратить?) В Рудном две беды:коррупционеры и оппозиционеры, одни воруют из бюджета,вторые хотят чтобы первые воровали больше иначе работы для вторых не будет)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7812
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 01.10.20 - 10:41
#16
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Цитата:
abaika95:
Зачем? Чтобы сталкер опять захотел на чем нибудь бюджет потратить?

Нет. Деньги нужно найти потому что вы за соблюдение закона, на этом основаны ваши принципы, это принципиальный вопрос. Если это мошенничество - мошенники должны понести наказание. Вы с этим утверждением согласны? :-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5221
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 01.10.20 - 11:17
#17
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Цитата-/Вы с этим утверждением согласны?/


Да согласен,пусть ищут,но тех денег всеровно не хватит на демонтаж) поэтому сталкер и взывает к "богу" бюджета чтобы денег больше ушло)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7812
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 01.10.20 - 11:38
#18
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Цитата:
abaika95:
Да согласен,пусть ищут,но тех денег всеровно не хватит на демонтаж) поэтому сталкер и взывает к "богу" бюджета чтобы денег больше ушло)

Да пофиг на демонтаж, сами разберутся, давайте деньги за билеты поможем найти ))
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