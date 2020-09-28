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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 21:38
#4561
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Цитата:
maxsaf:
Вы хотели сказать - в коллекции?

Нее, друзя. Буду Правнукам - показывать... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7806
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 21:47
#4562
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Цитата:
drakon:
Нее, друзя. Буду Правнукам - показывать...

А как вы им обьясните, что такое дружба?))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 21:54
#4563
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Цитата:
maxsaf:
что такое дружба?))

Покажу комментарии, абайки... :lol: :-P
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7806
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 22:16
#4564
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Цитата:
drakon:
Покажу комментарии, абайки...

О, да. Там все пропитано дружбой насквозь))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.09.20 - 22:53
#4565
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Цитата:
maxsaf:
Там все пропитано дружбой насквозь))

Пускай знают, как нужно дружить... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2806
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 04:41
#4566
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Цитата:
drakon:

. А вот ты - нет---- Таки вроде у него вообще нет друзей? :cry:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 11:00
#4567
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Цитата:
Гога:
Таки вроде у него вообще нет друзей? :cry:

Ни у макса, ни у Алехса, нет... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 11:05
#4568
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Цитата:
drakon: ни у Алехса, нет.


ты в претендентах восемь лет стоишь.
претендент тоже почетно.

[Исправлено: alex_60, 29.09.2020 - 11:08]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 11:06
#4569
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Цитата:
drakon:
Нее, друзя


этот Друзь из передачи что,где ,когда?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 11:43
#4570
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Цитата:
alex_60:
этот Друзь из передачи что,где ,когда?

Успешный мужик... ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.09.20 - 11:49
#4571
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Цитата:
drakon:
Успешный мужик..


бизнесмен.
В прошлом году 2019 Друзя овнинили в попытке подкупа
ведущего телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?».
он просил раскрыть заранее список вопросов и ответы
на них за часть от выигранных трех миллионов.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.20 - 20:19
#4572
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Да, проснулся я. Разбудила соседка.
Кофе - попросила. Дал нй пачку... :lol: ;-) ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.20 - 21:06
#4573
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Цитата:
drakon:
Да, проснулся я. Разбудила соседка. Кофе - попросила. Дал нй пачку...


Врешь, однозначно
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.09.20 - 21:12
#4574
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Цитата:
alex_60:
Врешь, однозначно

Зачем, мне, врать.
Завтра - вернёт.
Машина, её на СТО... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20148
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 01.10.20 - 03:26
#4575
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Полнолуние у нас.
Светло, почти как днём... :lol: ;-)
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