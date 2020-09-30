Отправлено: - 20:34

abaika95:

Хочу послушать про великую Британию построенную благородными ребятами которые не брали чужого и не грабили пол мира и заодно своих крестьян)

Цитата:Мне об этом мало что известно, но насколько я знаю, они жёстко грабили и поднимали на эти деньги у себя промышленность, а не ныкали лавандос по офшорам. Они и щас грабят, более культурно конечно, тех, кто пытается заныкать нажитое непосильным трудом, у них))