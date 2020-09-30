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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 20:01
#12976
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А может спит.
Четыре часа в Гамбурге.
Сейчас проснётся на полдник.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5215
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 20:16
#12977
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Где Канада? Хочу послушать про великую Британию построенную благородными ребятами которые не брали чужого и не грабили пол мира и заодно своих крестьян)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 20:34
#12978
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Цитата:
abaika95:
Хочу послушать про великую Британию построенную благородными ребятами которые не брали чужого и не грабили пол мира и заодно своих крестьян)

Мне об этом мало что известно, но насколько я знаю, они жёстко грабили и поднимали на эти деньги у себя промышленность, а не ныкали лавандос по офшорам. Они и щас грабят, более культурно конечно, тех, кто пытается заныкать нажитое непосильным трудом, у них))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5215
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 22:54
#12979
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Цитата-/но насколько я знаю, они жёстко грабили и поднимали на эти деньги у себя промышленность, а не ныкали лавандос по офшорам/




Макс совет,если чего-то не знаешь,лучше почитать,хотябы Википедию) особенно это касаемо истории страны проживания)
Кратко по тегам
Английская революция
О чем?
Как раз история о том когда местные английские бандосы настолько наобдирали своих же крестьян в деревнях,ничего некуда не вкладывая, что последние решили податься в города в наемные рабочие....всем известно что из этого вышло
Ирландия
Ну там вообще история голодомора на ровном месте,когда английские бандосы поставили на край голодной гибели целый народ просто так

СШСА
Когда английские бандосы настолько оборзели в своей безнаказанности что начали обдирать своих же англичан но на окраинах империи,ничего никуда не вкладывая всем известно что из этого вышло
Индия
Этих просто грабили и не считали своими
Канада
Повезло находится в северных широтах поэтому нафиг эта Канада никому не сдалась грабить её
Австралия
Страна построенная зеками и тех кого ободрали бандосы в матушке Англии)
А сейчас Англия очень приличная страна,построенная бандосами грабящими и свой и чужие народы)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:01
#12980
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Цитата:
abaika95:

Вы щас перечисляете страны из топ-30, куда сами так стремитесь)) или уже не стремитесь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:03
#12981
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Цитата:
abaika95:
Макс совет,если чего-то не знаешь,лучше почитать,хотябы Википедию

С этим полностью согласен, один лишь вопрос - из сказанного мною что конкретно не правильно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5215
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:11
#12982
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Цитата-/Вы щас перечисляете страны из топ-30, куда сами так стремитесь)) или уже не стремитесь?/




Ну джерек же говорит что мы бандитская страна значит стремимся вслед за лучшими образцам бандитских стран)



Цитата-/этим полностью согласен, один лишь вопрос - из сказанного мною что конкретно не правильно?/


Вы пишите обдирали и поднимали У СЕБЯ промышленность,но изначально обдирали просто так и своих и чужих и ничего не поднимали) только после серии социальных непоняток, дети старых бандосов пришли к выводу что лучше уж что-то делать чтобы осталось кого обдирать,иначе все в тайгу Канады уедут или пустыни австралии,так что надо стремится и нам) дайдет может уже до наших болошаковцев)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:19
#12983
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Цитата:
abaika95:
дайдет может уже до наших болошаковцев)

Так вот какой план - обдирать, пока не начнутся социальные непонятки. А болошаковцы это уже дети или правнуки?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:21
#12984
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Цитата:
abaika95:
но изначально обдирали просто так и своих и чужих и ничего не поднимали

Просто складывали деньги в сундуки? А какой в них тогда смысл?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5215
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:45
#12985
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Цитата-/Так вот какой план - обдирать, пока не начнутся социальные непонятки./


Надеюсь одумаются пока не начнутся)
Хотя история мало кого учит)



Цитата-/А болошаковцы это уже дети или правнуки?))//


Ну если брать в расчет что грабить начали ещё коммунисты то да,уже правнуки номенклатуры)





Цитата-/Просто складывали деньги в сундуки? А какой в них тогда смысл?/


Дворцы и балы закатывали и детишкам своим оставляли) кстати в фильме "джентльмены" это очень интересно обыграно,когда бандюган строит за деньги на владениях аристократов (потомков других бандюганов) свои наркофермы,потомучто у аристократов кроме владений и титула ничего не осталось, деграднули)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:46
#12986
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Цитата:
abaika95:
дайдет может уже до наших болошаковцев

Когда Елбасы ездил к Трампу, там шел разговор за какие-то миллиарды нац.фонда, которые каким-то образом оказались в Америке. Это болашаковцы их туда запулили, вместо промышленности и сельского хозяйства? Ну щас то они (деньги) хоть работают на благо народа Казахстана надеюсь?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 23:49
#12987
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Цитата:
abaika95:
Надеюсь одумаются пока не начнутся)

Поддерживаю)

Цитата:
abaika95:
Ну если брать в расчет что грабить начали ещё коммунисты то да,уже правнуки

Тоже согласен)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2802
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.10.20 - 01:42
#12988
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Цитата:
alex_60:

в сарайке делай все что хочешь---Уж лучше , чем в твоём скворечнике.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2802
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.10.20 - 02:13
#12989
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Цитата:
alex_60:

--- и я сам буду выбирать.что мне делать. Чу то
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2802
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 01.10.20 - 02:23
#12990
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Цитата:
alex_60:

И , вообще, ты у кто , чтобы устанавливать здесь свои правила?? Или же если жена в Твоём Шансе работает , то тебе все можно ??
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