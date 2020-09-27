Отправлено: - 17:53

Добринцофф: Ну всё началось,осталось только добавить что и Х

Добринцофф: В 18.30 в январе в Кустанае то же темно,а в Астане тем более и что на этом жизнь остановилась?

Маркс:

Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.

alex_60:

сегодня "полдень" в Кустанае был десять минут назад, в 13.35.

Маркс:

Может какую методику испытывают по созданию человека будущего?

Цитата:Вы будете удивлены, но даПосле восхода Солнца прекращается выработка гормона мелатонин, от этого повышается кровяное давление. А механизм тот как раз и работает как гидравлика на тракторе: от повышенного давления в рабочем цилиндре поднимается навесное оборудование. Почитайте проЦитата:И мы Вам о том же - светлый час больше чувствуется и нужен именно зимой утром, а не вечером.Цитата:А я подумал, Вы переживаете, что если Добринцофф заблудится, не найдёт мха и по инструкции из географии начнёт определять север с помощью колышка и тени в 12 часов, то у нас ему придётся либо ждать 14:00, либо он об этом не вспомнит и заплутает уходя на северо-запад ))Цитата:Посмотрите 1 февраля 2021-го - будет в 13:59, если не перевести.Цитата:Ну, вот и есть мнение в статье, что это форма геноцида такая - хроноцид, сокращение населения через эксперименты с временем. Или поумирают или надоест и поуедут.