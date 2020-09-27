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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39994
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
968
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 15:00
#90
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Цитата:
maxsaf:
Позвольте поинтересоваться, что вы этой мыслью хотели донести? Насколько мне известно, магнитный полюс всегда был немного в стороне от фактической оси вращения, более того - он движется.

Да что Вы говорите? Наверное, приятно блеснуть школьными знаниями в солидном возрасте? Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
968
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 15:07
#91
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Цитата:
Добринцофф:
Это в вашем понимании он не правильный,а в моём есть железный аргумент,вечером будет светло ещё целый час.Или это то же не аргумент?

Вечером будет светло, пока не зайдет солнце. Оно, к Вашему сведению, на наши часы не смотрит. Можете свои собственные часы не переводить или перевести еще дальше вперед, чтобы вечером было еще два часа светлого неправильного времени на разгрузку товара. Чего его можно ждать от капиталиста единоличника, что он будет заботиться о нуждах общества?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
966
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 17:53
#92
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Цитата:
Добринцофф: Ну всё началось,осталось только добавить что и Х


Вы будете удивлены, но да :lol: После восхода Солнца прекращается выработка гормона мелатонин, от этого повышается кровяное давление. А механизм тот как раз и работает как гидравлика на тракторе: от повышенного давления в рабочем цилиндре поднимается навесное оборудование. Почитайте про циркадные ритмы.

Цитата:
Добринцофф: В 18.30 в январе в Кустанае то же темно,а в Астане тем более и что на этом жизнь остановилась?


И мы Вам о том же - светлый час больше чувствуется и нужен именно зимой утром, а не вечером.

Цитата:
Маркс:
Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.


А я подумал, Вы переживаете, что если Добринцофф заблудится, не найдёт мха и по инструкции из географии начнёт определять север с помощью колышка и тени в 12 часов, то у нас ему придётся либо ждать 14:00, либо он об этом не вспомнит и заплутает уходя на северо-запад ))

Цитата:
alex_60:
сегодня "полдень" в Кустанае был десять минут назад, в 13.35.


Посмотрите 1 февраля 2021-го - будет в 13:59, если не перевести.

Цитата:
Маркс:
Может какую методику испытывают по созданию человека будущего?


Ну, вот и есть мнение в статье, что это форма геноцида такая - хроноцид, сокращение населения через эксперименты с временем. Или поумирают или надоест и поуедут.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7803
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 18:07
#93
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Цитата:
Маркс:
Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.

Довод вы выбрали в таком случае не самый удачный. Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества? ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 18:33
#94
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Цитата:
drakon:
Незнаю, у меня радиоточка, круглая - такая, не работает


Это тебя послы пишут
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7487
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:19
#95
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Цитата:
Маркс:
Вечером будет светло, пока не зайдет солнце.

Утром будет темно пока не взойдёт солнце,включите лампочку Ильича и не компостируйте людям мозги.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7487
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:20
#96
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Цитата:
Тот самый:
А механизм тот как раз и работает как гидравлика на тракторе: от повышенного давления в рабочем цилиндре поднимается навесное оборудование.

:lol: :lol: :lol:
Да это шедевр.Браво!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7487
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:23
#97
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Цитата:
Тот самый:
И мы Вам о том же - светлый час больше чувствуется и нужен именно зимой утром, а не вечером.

Вот в том то и дело, что утром светло станет в любом случае и впереди ещё будет целый световой день,а вечером может наступить только ночь,поэтому светлый час очень важен именно вечером.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:41
#98
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Не, у не х.. Не встаёт, а он нам несёт.
Ох эти Барыги.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2020 - 19:45]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
417
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:43
#99
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Вы чё с ним возитесь? Он же вас троллит по самое нехочу :-x
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9514
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:48
#100
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Цитата:
electro:
Вы чё с ним возитесь? Он же вас троллит по самое нехочу


А он только на эту тему может.
Уже года три.
И Почём арбузы на складской.
Все.
Вот мы его и др..

[Исправлено: alex_60, 30.09.2020 - 19:49]
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
417
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 19:56
#101
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по поводу термина "хроноцид"
Хроноцид
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
966
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 22:19
#102
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Цитата:
electro:
Вы чё с ним возитесь? Он же вас троллит по самое нехочу


А между тем статья вышла в топ по комментам ;-) Может ещё кто увидит её, прочтёт и проникнется. С каждым годом всё больше людей задумываются над этим вопросом.

Цитата:
electro:
по поводу термина "хроноцид"


Да, распространено другое значение этого слова. А хроноцидом ситуацию обзывали в России лет 7-8 назад, когда у них также было движение за отмену декретных +2 часов. И называл
Болат Нурхожаев - инициатор перевода времени в КызылОрдинской области.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5675
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 22:32
#103
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Цитата:
Добринцофф:
а в моём есть железный аргумент,вечером будет светло ещё целый час.Или это то же не аргумент?

Не не аргумент. У меня такой же есть, я в 9-ть вечера уже бывает спать ложусь и нафиг мне это солнце?
А просыпаюсь без будильников в 5-ть утра (летом кстати у нас в германии уже светает, как и когда то в Кустанае). Очень даже приятно на рассвете птичек послушать и восход солнца не пропустить. Не все же "ночники". :lol:
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7487
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 23:49
#104
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Цитата:
elektron:
Не не аргумент. У меня такой же есть, я в 9-ть вечера уже бывает спать ложусь и нафиг мне это солнце?

Да я знаю вы там в Германии встаёте в 4 утра пока до работы доберётесь, в 16 вечера уже по домам едете , после 18 часов на улице нет никого,а в21 нуль нуль спать идёте.
Здесь всё по другому в 18-19 только с работы люди идут,зимой темно уже будет.
Цитата:
elektron:
Очень даже приятно на рассвете птичек послушать и восход солнца не пропустить.

Терпеть не могу утро и рассвет.
Цитата:
elektron:
Не все же "ночники"

Ну и не все же жаворонки. ;-)
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