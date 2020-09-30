Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного

Отправлено: - 23:40

Цитата-/Ещё и запас останется.Батыров на всех -хватит./







Да! Коммунистов же хватило!)











Цитата-/Хорошо, пусть будет так. А деньги за билеты искать будете?)/







Зачем? Чтобы сталкер опять захотел на чем нибудь бюджет потратить?) В Рудном две беды:коррупционеры и оппозиционеры, одни воруют из бюджета,вторые хотят чтобы первые воровали больше иначе работы для вторых не будет)