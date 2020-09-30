Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 22:54
Цитата-/но насколько я знаю, они жёстко грабили и поднимали на эти деньги у себя промышленность, а не ныкали лавандос по офшорам/
Макс совет,если чего-то не знаешь,лучше почитать,хотябы Википедию) особенно это касаемо истории страны проживания)
Кратко по тегам
Английская революция
О чем?
Как раз история о том когда местные английские бандосы настолько наобдирали своих же крестьян в деревнях,ничего некуда не вкладывая, что последние решили податься в города в наемные рабочие....всем известно что из этого вышло
Ирландия
Ну там вообще история голодомора на ровном месте,когда английские бандосы поставили на край голодной гибели целый народ просто так
СШСА
Когда английские бандосы настолько оборзели в своей безнаказанности что начали обдирать своих же англичан но на окраинах империи,ничего никуда не вкладывая всем известно что из этого вышло
Индия
Этих просто грабили и не считали своими
Канада
Повезло находится в северных широтах поэтому нафиг эта Канада никому не сдалась грабить её
Австралия
Страна построенная зеками и тех кого ободрали бандосы в матушке Англии)
А сейчас Англия очень приличная страна,построенная бандосами грабящими и свой и чужие народы)