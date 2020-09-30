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Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39994
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 14:08
В постановлении указывается, что Даурен ЖАКЕНОВ не исполняет решение СМЭС о демонтаже аттракциона. Сам Жакенов сообщил "НГ", что еще не оплатил штраф, так как намерен обжаловать решение административного суда.
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Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 14:08
Каким образом административная единица у которой нет в подчинении организаций способных к демонтажу таких конструкций обязана провести данную работу?)
Че там надо сделать для нашего гуманного суда который Прощает нарушителей масочного режима? Правильно надо видосик записать) авось испугаются )
Цитата-/как по-другому? - ответил он. - По закону ведь работодатель отвечает за действия работников. И материально в том числе. Вот государство и расплачивается, как и другие работодатели, за действия работников/
А Гиньиятову то какая разница,он в Рудном не живёт) а может и в стране даже) вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)
Че там надо сделать для нашего гуманного суда который Прощает нарушителей масочного режима? Правильно надо видосик записать) авось испугаются )
Цитата-/как по-другому? - ответил он. - По закону ведь работодатель отвечает за действия работников. И материально в том числе. Вот государство и расплачивается, как и другие работодатели, за действия работников/
А Гиньиятову то какая разница,он в Рудном не живёт) а может и в стране даже) вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)
(Пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 567
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 14:28
Цитата:
а ну если так, то можно не платить. не переживайте)!
Он также отметил, что в бюджете отдела строительства на 2020 год не заложены средства на работы по демонтажу, техническая база для таких работ также отсутствует
а ну если так, то можно не платить. не переживайте)!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4126
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 16:04
А суд разве не сможет установить виновников в этом деле и заставить за их счёт демонтаж, почему опять за счёт моих налогов? Какой-то Аттракцион щедрости
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 18:15
Цитата:
Зачем тратить. Напишите: "колесо, бесплатно". К утру его не будет)))
abaika95:
вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)
вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)
Зачем тратить. Напишите: "колесо, бесплатно". К утру его не будет)))
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 18:24
Цитата:
Ну не за деньги же с проданных билетов. А где они, кстати. Их же даже не пытаются искать
сайлау курманов:
почему опять за счёт моих налогов?
почему опять за счёт моих налогов?
Ну не за деньги же с проданных билетов. А где они, кстати. Их же даже не пытаются искать
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 20:00
Цитата-/Напишите: "колесо, бесплатно". К утру его не будет)))/
Нельзя,сталкеру надо чтобы на колесо именно потратились) он наверно в спарке работает с коррупционерами)
Нельзя,сталкеру надо чтобы на колесо именно потратились) он наверно в спарке работает с коррупционерами)
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 20:18
Цитата:
Найдите деньги с билетов - и покроете затраты на демонтаж )
abaika95:
Нельзя,сталкеру надо чтобы на колесо именно потратились
Нельзя,сталкеру надо чтобы на колесо именно потратились
Найдите деньги с билетов - и покроете затраты на демонтаж )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5674
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 21:40
Цитата:
Вот тоже интересно, почему госструктурам не выгодно, а вот дашь такое объявление, ведь и вправду до утра разберут, найдутся желающие. Однако, и снова здравствуйте.
maxsaf:
Зачем тратить. Напишите: "колесо, бесплатно". К утру его не будет)))
Зачем тратить. Напишите: "колесо, бесплатно". К утру его не будет)))
Вот тоже интересно, почему госструктурам не выгодно, а вот дашь такое объявление, ведь и вправду до утра разберут, найдутся желающие. Однако, и снова здравствуйте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 658
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 22:52
Цитата:
В связи с некоторыми событиями некоего местного жителя, в соцсетях город Рудный вовсю именуются иначе.
Сарыбай (бывш. Рудный)
Так что...ждём
акимата Рудного
В связи с некоторыми событиями некоего местного жителя, в соцсетях город Рудный вовсю именуются иначе.
Сарыбай (бывш. Рудный)
Так что...ждём
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 22:59
Цитата:
Боюсь что на всех городов не хватит
Coopidon:
В связи с некоторыми событиями некоего местного жителя, в соцсетях город Рудный вовсю именуются иначе. Сарыбай (бывш. Рудный) Так что...ждём
В связи с некоторыми событиями некоего местного жителя, в соцсетях город Рудный вовсю именуются иначе. Сарыбай (бывш. Рудный) Так что...ждём
Боюсь что на всех городов не хватит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Имени Батыра, ранее Кукуево
- Регистрация:
- 08.10.19
- Сообщений:
- 658
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 23:04
Цитата:
Боятся -не надо!
Уверен, что хватит.
И повода для переименования.
И городов.
И улиц.
Ещё и запас останется.
Батыров на всех -хватит.
maxsaf:
Боюсь что на всех городов не хватит
Боюсь что на всех городов не хватит
Боятся -не надо!
Уверен, что хватит.
И повода для переименования.
И городов.
И улиц.
Ещё и запас останется.
Батыров на всех -хватит.
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 23:04
Цитата-/Найдите деньги с билетов - и покроете затраты на демонтаж )/
Нет,пусть демонтируют за счёт бюджета
Сталкер так хочет!)
Цитата-/в соцсетях город Рудный вовсю именуются иначе.Сарыбай (бывш. Рудный)/
Начнут с улиц сначала) там есть где развернуться
Нет,пусть демонтируют за счёт бюджета
Сталкер так хочет!)
Цитата-/в соцсетях город Рудный вовсю именуются иначе.Сарыбай (бывш. Рудный)/
Начнут с улиц сначала) там есть где развернуться
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 23:14
Цитата:
Конечно есть где, взвесьте все "за" и "против", и вперед)
abaika95:
Начнут с улиц сначала) там есть где развернуться
Начнут с улиц сначала) там есть где развернуться
Конечно есть где, взвесьте все "за" и "против", и вперед)
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 23:15
Цитата:
Хорошо, пусть будет так. А деньги за билеты искать будете?)
abaika95:
Нет,пусть демонтируют за счёт бюджета
Нет,пусть демонтируют за счёт бюджета
Хорошо, пусть будет так. А деньги за билеты искать будете?)
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