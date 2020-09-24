Отправлено: - 15:29

Пока из России не вернется епископ Анатолий, никаких проверок проводить нельзя, - сказал клирик Константино-Еленинского собора, протоиерей Андрей КОРЧАЖНИКОВ. - Все вопросы по обустройству этой территории - к нему.

ladas: Это вопросы веры

[Исправлено: Тот самый, 28.09.2020 - 15:30]

Дааа, при коммунистах такого не было ))) Что происходит опять? В прошлом году улицу Алтынсарина сузили возле храма по Гагарина и сделали стоянку. А горожан вы спросили? Может им лучше 4-полосная дорога?Цитата:А чего там проверять? Снести забор и все постройки на ширину природоохранной полосы. Не знаю сколько она у нас в КЗ, в СССР и в России - 20 метров. Никто не имеет права блокировать доступ к реке.Цитата:Различайте веру и религию. Как раз-таки мужик на джипе в чёрном платье и с большим золотым крестом на пузе никак не связан с верой и Богом.