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≡ Ведет ли эта дорога к храму?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39994
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 06:20
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Участок в пойме реки, недалеко от садоводческого товарищества «Геолог», был местом отдыха: люди там ловили рыбу, загорали и, чего уж греха таить, купались. В мае 2020 года доступ к Тоболу преградил двухметровый забор. Руководство товарищества выяснило, что землю на берегу выделили «Местному религиозному объединению «Костанайская и Рудненская епархия» Православной церкви Казахстана» для огородничества. По мнению дачников, в данном случае нарушаются законодательные нормы сразу двух кодексов: Водного и Земельного.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4126
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 06:20
#1
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Расценки на услуги церкви надо сказать не божеские, так отпевали соседку прямо на кладбище, приехал батюшка на очень дорогом джипе, потряс чем-то на цепочке, проголосил минут двадцать, дочь покойной отстегнул за всё про всё тридцать пять тысяч и был таков! Не дурно - подумал я...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7798
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 07:55
#2
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Цитата:
сайлау курманов:

Дочка вашей соседки верит, что соседку вашу там где-то на пол-пути тормознули и в другие ворота направили сразу после этого выступления. Главное, чтобы те ворота потом закрытыми не оказались как и эти, которые к пляжу путь перегородили.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
33
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 24.09.20 - 20:00
#3
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Цитата:
сайлау курманов:

Цитата:
maxsaf:

Это вопросы веры и традиций, поэтому не нужно высказываться в таком неуважительном ключе.
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
966
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 28.09.20 - 15:29
#4
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Дааа, при коммунистах такого не было ))) Что происходит опять? В прошлом году улицу Алтынсарина сузили возле храма по Гагарина и сделали стоянку. А горожан вы спросили? Может им лучше 4-полосная дорога?

Цитата:
Пока из России не вернется епископ Анатолий, никаких проверок проводить нельзя, - сказал клирик Константино-Еленинского собора, протоиерей Андрей КОРЧАЖНИКОВ. - Все вопросы по обустройству этой территории - к нему.


А чего там проверять? Снести забор и все постройки на ширину природоохранной полосы. Не знаю сколько она у нас в КЗ, в СССР и в России - 20 метров. Никто не имеет права блокировать доступ к реке.

Цитата:
ladas: Это вопросы веры


Различайте веру и религию. Как раз-таки мужик на джипе в чёрном платье и с большим золотым крестом на пузе никак не связан с верой и Богом.

[Исправлено: Тот самый, 28.09.2020 - 15:30]
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Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
350
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 10:10
#5
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Цитата:
ladas:
вопросы веры

Это обдирание подражателей , потому как
" идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;
ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте." Мф,10 6-8
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7798
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 10:23
#6
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Цитата:
ladas:
Это вопросы веры и традиций, поэтому не нужно высказываться в таком неуважительном ключе.

К сожалению только сейчас увидел ваш коментарий, уже пол часа обдумываю, как бы я озвучил ту же идею максимально уважительно. Но как только я мысленно дохожу до места, где служитель культа выходит из джипа и озвучивает сумму людям, которые уже наверняка последнее потратили и в долги залезли - дальше мысль моя в культурном направлении двигаться не хочет.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7798
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 10:40
#7
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Статья тоже неуважительная? Журналист посмел пристать с расспросами, расследует что-то, запросы рассылает, ставит в целом под сомнение все благие намерения разом. Где та грань, которую нельзя переступать?
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
33
Re: Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 21:54
#8
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Цитата:
maxsaf:

Не передергивайте, при чём тут статья? Статья нормальная, какая разница нарушет закон епархия, акимат, или кто-то ещё. Нарушает, значит исправляем нарушения. Не нарушает, молодец.
А не уважительное отношение, это ваши кривляния и плоские шуточки, на тему, которая не ввашей компетенции, по поводу - на джипе он был или пешком. Да, верит женщина, что в рай попадёт мама - это как раз вопросы веры и традиций, а в чём на чем был священник ... при чём здесь это. Да хоть на бентли ... завидуете? А большой золотой крест - как раз один из символов, ответвления этой религии.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7798
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 21:58
#9
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Цитата:
ladas:
Да хоть на бентли

Вы это щас серьезно? )
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7798
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 22:07
#10
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Цитата:
ladas:
Да, верит женщина, что в рай попадёт мама -

Зачем для этого нужен человек на джипе, и зачем деньги за это платить?
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Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
966
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 22:45
#11
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Цитата:
ladas:
А большой золотой крест - как раз один из символов, ответвления этой религии.


Почему тогда во все времена почитались святыми затворники, которые максимально отошли от всего мирского и жили на каких-то горах или островах? И для излечения люди шли не в ближайшую церковь, а к ним? Кстати, есть хороший фильм про это, там архиерей с крестом, в замшевых сапогах и пр, но люди идут к грязному монаху-кочегару.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5674
Ведет ли эта дорога к храму?
Отправлено: 30.09.20 - 22:48
#12
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Цитата:
ladas:


Сын бога справа, если что.

[Исправлено: elektron, 30.09.2020 - 17:49]
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