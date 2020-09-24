Участок в пойме реки, недалеко от садоводческого товарищества «Геолог», был местом отдыха: люди там ловили рыбу, загорали и, чего уж греха таить, купались. В мае 2020 года доступ к Тоболу преградил двухметровый забор. Руководство товарищества выяснило, что землю на берегу выделили «Местному религиозному объединению «Костанайская и Рудненская епархия» Православной церкви Казахстана» для огородничества. По мнению дачников, в данном случае нарушаются законодательные нормы сразу двух кодексов: Водного и Земельного. Читать статью
Расценки на услуги церкви надо сказать не божеские, так отпевали соседку прямо на кладбище, приехал батюшка на очень дорогом джипе, потряс чем-то на цепочке, проголосил минут двадцать, дочь покойной отстегнул за всё про всё тридцать пять тысяч и был таков! Не дурно - подумал я...
Дочка вашей соседки верит, что соседку вашу там где-то на пол-пути тормознули и в другие ворота направили сразу после этого выступления. Главное, чтобы те ворота потом закрытыми не оказались как и эти, которые к пляжу путь перегородили.
Дааа, при коммунистах такого не было ))) Что происходит опять? В прошлом году улицу Алтынсарина сузили возле храма по Гагарина и сделали стоянку. А горожан вы спросили? Может им лучше 4-полосная дорога?
Цитата:
Пока из России не вернется епископ Анатолий, никаких проверок проводить нельзя, - сказал клирик Константино-Еленинского собора, протоиерей Андрей КОРЧАЖНИКОВ. - Все вопросы по обустройству этой территории - к нему.
А чего там проверять? Снести забор и все постройки на ширину природоохранной полосы. Не знаю сколько она у нас в КЗ, в СССР и в России - 20 метров. Никто не имеет права блокировать доступ к реке.
Цитата:
ladas: Это вопросы веры
Различайте веру и религию. Как раз-таки мужик на джипе в чёрном платье и с большим золотым крестом на пузе никак не связан с верой и Богом.
Это обдирание подражателей , потому как " идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное;больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте." Мф,10 6-8
ladas: Это вопросы веры и традиций, поэтому не нужно высказываться в таком неуважительном ключе.
К сожалению только сейчас увидел ваш коментарий, уже пол часа обдумываю, как бы я озвучил ту же идею максимально уважительно. Но как только я мысленно дохожу до места, где служитель культа выходит из джипа и озвучивает сумму людям, которые уже наверняка последнее потратили и в долги залезли - дальше мысль моя в культурном направлении двигаться не хочет.
Статья тоже неуважительная? Журналист посмел пристать с расспросами, расследует что-то, запросы рассылает, ставит в целом под сомнение все благие намерения разом. Где та грань, которую нельзя переступать?
Не передергивайте, при чём тут статья? Статья нормальная, какая разница нарушет закон епархия, акимат, или кто-то ещё. Нарушает, значит исправляем нарушения. Не нарушает, молодец. А не уважительное отношение, это ваши кривляния и плоские шуточки, на тему, которая не ввашей компетенции, по поводу - на джипе он был или пешком. Да, верит женщина, что в рай попадёт мама - это как раз вопросы веры и традиций, а в чём на чем был священник ... при чём здесь это. Да хоть на бентли ... завидуете? А большой золотой крест - как раз один из символов, ответвления этой религии.
ladas: А большой золотой крест - как раз один из символов, ответвления этой религии.
Почему тогда во все времена почитались святыми затворники, которые максимально отошли от всего мирского и жили на каких-то горах или островах? И для излечения люди шли не в ближайшую церковь, а к ним? Кстати, есть хороший фильм про это, там архиерей с крестом, в замшевых сапогах и пр, но люди идут к грязному монаху-кочегару.
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