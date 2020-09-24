Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 70% влажность
  • С-СВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39994
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 24.09.20 - 06:08
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана рассматривает дело в отношении бывшего заместителя акима Актюбинской области Руслана МАМУНОВА. Он обвиняется в том, что получил $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова, которым пообещал «решить проблему» через свои связи в Верховном суде. А именно - сократить осужденному срок и вернуть конфискованное имущество. Однако обещанное не исполнил, что и стало поводом для обращения заказчиков в антикоррупционную службу. На судебных заседаниях упоминается и фамилия действующего акима Актюбинской области, а сами слушания дают яркую и местами даже сюрреалистическую картину нравов казахстанского политического олимпа.
Читать новость>>
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
535
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 25.09.20 - 22:19
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут надо было решать по черному, раз такие деньги, заработанные честным трудом. Там и спросить с тех людей.
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1447
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 27.09.20 - 13:54
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну, задней уже нету, крестьян всех напрягли, еще дали $250 000

Источник:


Феодализм, как он есть :lol:
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1009
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 27.09.20 - 14:25
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Цитата:
JereK:
Феодализм, как он есть


Так выходит: они - СОВЕРЕНЫ собирающие оброк, крестьяне - вассалы отдающие оброк.
Профайл
Тот самый
* Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
966
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 28.09.20 - 14:36
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Абсурд! Такое придумать сложно, такое только в Казахстане и могло произойти: взяточники, родственники коррупционера, жалуются на несправедливость действий чиновника-мошенника :lol: И сами взяткодатели почему-то проходят как свидетели. Да в нормальной стране этот клубок принялись бы распутывать и пересадили всех. И экс-акима бы вернули на лесопилку ещё лет на 10.

И такие перлы выдают: "Ну, задней уже нету, крестьян всех напрягли, еще дали $250 000". Это вымогательство у предпринимателей было или что? Или жена жалуется, что всё отдала на взятку, а у неё дети. Ребята, большой вопрос откуда у вас вообще такие деньги, если всё было конфисковано.

P.s. Но бывший аким чудесным образом отсидел всего 3,5 года из 13. И не в колонии строгого режима, а на поселении. Так точно мошенник? Или всё-таки помогли?
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20147
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 28.09.20 - 15:01
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Так точно мошенник? Или всё-таки помогли?

Даже, если мошенник, не - помог.
Взяточники - помогли... :lol: ;-)
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
658
Re: "Ахмед вышел..."Метрополя" нет,...
Отправлено: 30.09.20 - 22:35
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет...

Все шо нажито непосильным трудом, всеж пропало!
:-o
Профайл
Coopidon
§ Coopidon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Имени Батыра, ранее Кукуево
Регистрация:
08.10.19
Сообщений:
658
"Ахмед вышел..."Метрополя" нет, "Алтынсафа" нет..."
Отправлено: 30.09.20 - 22:45
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бедные люди!
Последнего лишились.
Два ресторана, три джипа, лям двести зелени...
Им что теперь?
Каждый день ходить на работу за 150000 тенге в месяц???
Как Абайке!?
Бедные люди!
:-o

[Исправлено: Coopidon, 30.09.2020 - 22:59]
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 47 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 86.1 Ko -