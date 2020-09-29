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Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 09:51
Цитата:
Ну тогда поберегите остатки зрения.
alex_60:
в упор не вижу.
в упор не вижу.
Ну тогда поберегите остатки зрения.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 09:53
развели тут ,понимаешь,говорильню,
про то что запрещено говорить.
про то что запрещено говорить.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 09:54
Цитата:
Кто?
alex_60:
развели тут ,понимаешь,говорильню, про то что запрещено говорить.
развели тут ,понимаешь,говорильню, про то что запрещено говорить.
Кто?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 10:01
Цитата:
На какую тему?
alex_60:
и вообще прекратите говорить на эту тему. я запрещаю.
и вообще прекратите говорить на эту тему. я запрещаю.
На какую тему?
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 10:48
Цитата:
Не пора ли проехаться на 104 автобусе , провериться ? Не мания ли величия ?? Или --- МЫ , Николай второй??2
alex_60:--- Вот это заява !!!
я запрещаю
я запрещаю
Не пора ли проехаться на 104 автобусе , провериться ? Не мания ли величия ?? Или --- МЫ , Николай второй??2
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 10:51
Цитата:
не лезь в чужой разговор.
ты не имеешь к нему никакого отношения.
Гога:
Вот это заява !!!
Вот это заява !!!
не лезь в чужой разговор.
ты не имеешь к нему никакого отношения.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:08
Осень. У Абайки наверное работы выше крыши))
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:31
Какая тут интересная беседа с утра)
Осень)
Цитата-/Абайки наверное работы выше крыши/
Нет) психологу работать надо до обострения,а во время уже ничего не сделаешь, это уже работа психиатра)
Осень)
Цитата-/Абайки наверное работы выше крыши/
Нет) психологу работать надо до обострения,а во время уже ничего не сделаешь, это уже работа психиатра)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:34
Цитата:
Тут сложный случай? Не возьметесь?)))
abaika95:
Нет) психологу работать надо до обострения,а во время уже ничего не сделаешь, это уже работа психиатра)
Нет) психологу работать надо до обострения,а во время уже ничего не сделаешь, это уже работа психиатра)
Тут сложный случай? Не возьметесь?)))
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Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:41
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 12:42
Цитата:
Что хочу , то и делаю! Своей жене указывай. Слишком много на себя берешь , не надорвись
alex_60:
Что хочу , то и делаю! Своей жене указывай. Слишком много на себя берешь , не надорвись
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 13:26
Цитата:
веди себя прилично.
ты не можешь делать тут все что хочешь.
в сарайке делай все что хочешь.
здесь культурные люди общаются.
так что еще раз,не лезь в чужие разговоры.
Гога:
Что хочу , то и делаю!
Что хочу , то и делаю!
веди себя прилично.
ты не можешь делать тут все что хочешь.
в сарайке делай все что хочешь.
здесь культурные люди общаются.
так что еще раз,не лезь в чужие разговоры.
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 13:36
Цитата-/Спасибо Абайка, посмотрел ролик про термопарк. Мой малой с бассейна бы точно невылазил. Но я пока туда его не повезу. Ненравятся очередь в кассу, не нравится очередь за сосисками:)) зачем они заставляют на кассе дистанцию соблюдать, когда потом они все в джакузи дышат друг на друга лицом к лицу./
Да незачто у него там полно роликов) про базу горняк посмотри,норм место для зимнего отдыха)
А так,в терма парк сейчас смысла нет идти,народ как с цепи сорвался)
Цитата-/Тут сложный случай? Не возьметесь?)/
Не бывает сложных случаев,бывает запущенность) надо времени больше и усилий)
Да незачто у него там полно роликов) про базу горняк посмотри,норм место для зимнего отдыха)
А так,в терма парк сейчас смысла нет идти,народ как с цепи сорвался)
Цитата-/Тут сложный случай? Не возьметесь?)/
Не бывает сложных случаев,бывает запущенность) надо времени больше и усилий)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 18:28
quote]drakon: , у тебя личные проблеммы, с поуехОвшими?...
Хочешь поговорить?
Давай поговорим.
О каких личных проблемах ты говоришь.
Кстати слово проблема пишется с одной М.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2020 - 18:29]
Хочешь поговорить?
Давай поговорим.
О каких личных проблемах ты говоришь.
Кстати слово проблема пишется с одной М.
[Исправлено: alex_60, 30.09.2020 - 18:29]
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