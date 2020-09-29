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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 09:51
#12961
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Цитата:
alex_60:
в упор не вижу.

Ну тогда поберегите остатки зрения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 09:53
#12962
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развели тут ,понимаешь,говорильню,
про то что запрещено говорить.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 09:54
#12963
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Цитата:
alex_60:
развели тут ,понимаешь,говорильню, про то что запрещено говорить.

Кто?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 10:01
#12964
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Цитата:
alex_60:
и вообще прекратите говорить на эту тему. я запрещаю.

На какую тему?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2799
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 10:48
#12965
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Цитата:
alex_60:
я запрещаю
--- Вот это заява !!!
:-x Не пора ли проехаться на 104 автобусе , провериться ? Не мания ли величия ?? Или --- МЫ , Николай второй??2
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 10:51
#12966
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Цитата:
Гога:
Вот это заява !!!


не лезь в чужой разговор.
ты не имеешь к нему никакого отношения.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:08
#12967
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Осень. У Абайки наверное работы выше крыши))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:31
#12968
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Какая тут интересная беседа с утра)
Осень)


Цитата-/Абайки наверное работы выше крыши/



Нет) психологу работать надо до обострения,а во время уже ничего не сделаешь, это уже работа психиатра)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:34
#12969
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Цитата:
abaika95:
Нет) психологу работать надо до обострения,а во время уже ничего не сделаешь, это уже работа психиатра)

Тут сложный случай? Не возьметесь?)))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1804
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 11:41
#12970
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Цитата:
maxsaf:
Тут сложный случай? Не возьметесь?)))


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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
2799
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 12:42
#12971
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Цитата:
alex_60:

Что хочу , то и делаю! Своей жене указывай. Слишком много на себя берешь , не надорвись :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 13:26
#12972
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Цитата:
Гога:
Что хочу , то и делаю!


веди себя прилично.
ты не можешь делать тут все что хочешь.
в сарайке делай все что хочешь.
здесь культурные люди общаются.
так что еще раз,не лезь в чужие разговоры.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 29.09.20 - 13:36
#12973
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Цитата-/Спасибо Абайка, посмотрел ролик про термопарк. Мой малой с бассейна бы точно невылазил. Но я пока туда его не повезу. Ненравятся очередь в кассу, не нравится очередь за сосисками:)) зачем они заставляют на кассе дистанцию соблюдать, когда потом они все в джакузи дышат друг на друга лицом к лицу./




Да незачто у него там полно роликов) про базу горняк посмотри,норм место для зимнего отдыха)

А так,в терма парк сейчас смысла нет идти,народ как с цепи сорвался)




Цитата-/Тут сложный случай? Не возьметесь?)/



Не бывает сложных случаев,бывает запущенность) надо времени больше и усилий)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Флуд и оффтопик (часть 4)
Отправлено: 30.09.20 - 18:28
#12974
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quote]drakon: , у тебя личные проблеммы, с поуехОвшими?...

Хочешь поговорить?
Давай поговорим.
О каких личных проблемах ты говоришь.
Кстати слово проблема пишется с одной М.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2020 - 18:29]
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