Флуд и оффтопик (часть 4)

Отправлено: - 13:36

Цитата-/Спасибо Абайка, посмотрел ролик про термопарк. Мой малой с бассейна бы точно невылазил. Но я пока туда его не повезу. Ненравятся очередь в кассу, не нравится очередь за сосисками:)) зачем они заставляют на кассе дистанцию соблюдать, когда потом они все в джакузи дышат друг на друга лицом к лицу./









Да незачто у него там полно роликов) про базу горняк посмотри,норм место для зимнего отдыха)



А так,в терма парк сейчас смысла нет идти,народ как с цепи сорвался)









Цитата-/Тут сложный случай? Не возьметесь?)/







Не бывает сложных случаев,бывает запущенность) надо времени больше и усилий)