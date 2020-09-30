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≡ Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39992
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 14:08
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В постановлении указывается, что Даурен ЖАКЕНОВ не исполняет решение СМЭС о демонтаже аттракциона. Сам Жакенов сообщил "НГ", что еще не оплатил штраф, так как намерен обжаловать решение административного суда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 14:08
#1
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Каким образом административная единица у которой нет в подчинении организаций способных к демонтажу таких конструкций обязана провести данную работу?)

Че там надо сделать для нашего гуманного суда который Прощает нарушителей масочного режима? Правильно надо видосик записать) авось испугаются )





Цитата-/как по-другому? - ответил он. - По закону ведь работодатель отвечает за действия работников. И материально в том числе. Вот государство и расплачивается, как и другие работодатели, за действия работников/

А Гиньиятову то какая разница,он в Рудном не живёт) а может и в стране даже) вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
567
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 14:28
#2
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Цитата:
Он также отметил, что в бюджете отдела строительства на 2020 год не заложены средства на работы по демонтажу, техническая база для таких работ также отсутствует

а ну если так, то можно не платить. не переживайте)!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4126
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 16:04
#3
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А суд разве не сможет установить виновников в этом деле и заставить за их счёт демонтаж, почему опять за счёт моих налогов? Какой-то Аттракцион щедрости
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...
Отправлено: 30.09.20 - 18:15
#4
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Цитата:
abaika95:
вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)

Зачем тратить. Напишите: "колесо, бесплатно". К утру его не будет)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Отправлено: 30.09.20 - 18:24
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
почему опять за счёт моих налогов?

Ну не за деньги же с проданных билетов. А где они, кстати. Их же даже не пытаются искать :lol:
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