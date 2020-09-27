Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос. Читать новость
maxsaf: Позвольте поинтересоваться, что вы этой мыслью хотели донести? Насколько мне известно, магнитный полюс всегда был немного в стороне от фактической оси вращения, более того - он движется.
Да что Вы говорите? Наверное, приятно блеснуть школьными знаниями в солидном возрасте? Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.
Добринцофф: Это в вашем понимании он не правильный,а в моём есть железный аргумент,вечером будет светло ещё целый час.Или это то же не аргумент?
Вечером будет светло, пока не зайдет солнце. Оно, к Вашему сведению, на наши часы не смотрит. Можете свои собственные часы не переводить или перевести еще дальше вперед, чтобы вечером было еще два часа светлого неправильного времени на разгрузку товара. Чего его можно ждать от капиталиста единоличника, что он будет заботиться о нуждах общества?
Добринцофф: Ну всё началось,осталось только добавить что и Х
Вы будете удивлены, но да После восхода Солнца прекращается выработка гормона мелатонин, от этого повышается кровяное давление. А механизм тот как раз и работает как гидравлика на тракторе: от повышенного давления в рабочем цилиндре поднимается навесное оборудование. Почитайте про циркадные ритмы.
Цитата:
Добринцофф: В 18.30 в январе в Кустанае то же темно,а в Астане тем более и что на этом жизнь остановилась?
И мы Вам о том же - светлый час больше чувствуется и нужен именно зимой утром, а не вечером.
Цитата:
Маркс: Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.
А я подумал, Вы переживаете, что если Добринцофф заблудится, не найдёт мха и по инструкции из географии начнёт определять север с помощью колышка и тени в 12 часов, то у нас ему придётся либо ждать 14:00, либо он об этом не вспомнит и заплутает уходя на северо-запад ))
Цитата:
alex_60: сегодня "полдень" в Кустанае был десять минут назад, в 13.35.
Посмотрите 1 февраля 2021-го - будет в 13:59, если не перевести.
Цитата:
Маркс: Может какую методику испытывают по созданию человека будущего?
Ну, вот и есть мнение в статье, что это форма геноцида такая - хроноцид, сокращение населения через эксперименты с временем. Или поумирают или надоест и поуедут.
Маркс: Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.
Довод вы выбрали в таком случае не самый удачный. Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества? ))
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