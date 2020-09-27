Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 774 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • С, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39992
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
Читать новость

Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
968
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 15:00
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Позвольте поинтересоваться, что вы этой мыслью хотели донести? Насколько мне известно, магнитный полюс всегда был немного в стороне от фактической оси вращения, более того - он движется.

Да что Вы говорите? Наверное, приятно блеснуть школьными знаниями в солидном возрасте? Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
968
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 15:07
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это в вашем понимании он не правильный,а в моём есть железный аргумент,вечером будет светло ещё целый час.Или это то же не аргумент?

Вечером будет светло, пока не зайдет солнце. Оно, к Вашему сведению, на наши часы не смотрит. Можете свои собственные часы не переводить или перевести еще дальше вперед, чтобы вечером было еще два часа светлого неправильного времени на разгрузку товара. Чего его можно ждать от капиталиста единоличника, что он будет заботиться о нуждах общества?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
964
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 17:53
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф: Ну всё началось,осталось только добавить что и Х


Вы будете удивлены, но да :lol: После восхода Солнца прекращается выработка гормона мелатонин, от этого повышается кровяное давление. А механизм тот как раз и работает как гидравлика на тракторе: от повышенного давления в рабочем цилиндре поднимается навесное оборудование. Почитайте про циркадные ритмы.

Цитата:
Добринцофф: В 18.30 в январе в Кустанае то же темно,а в Астане тем более и что на этом жизнь остановилась?


И мы Вам о том же - светлый час больше чувствуется и нужен именно зимой утром, а не вечером.

Цитата:
Маркс:
Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.


А я подумал, Вы переживаете, что если Добринцофф заблудится, не найдёт мха и по инструкции из географии начнёт определять север с помощью колышка и тени в 12 часов, то у нас ему придётся либо ждать 14:00, либо он об этом не вспомнит и заплутает уходя на северо-запад ))

Цитата:
alex_60:
сегодня "полдень" в Кустанае был десять минут назад, в 13.35.


Посмотрите 1 февраля 2021-го - будет в 13:59, если не перевести.

Цитата:
Маркс:
Может какую методику испытывают по созданию человека будущего?


Ну, вот и есть мнение в статье, что это форма геноцида такая - хроноцид, сокращение населения через эксперименты с временем. Или поумирают или надоест и поуедут.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7789
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 18:07
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Мысль для Добринцоффа была следующая - как-то стремно всю жизнь держать в голове поправку, которая действует только на определенной территории.

Довод вы выбрали в таком случае не самый удачный. Поправка на компас была всегда, незначительная, и мало кого уже напрягает, поскольку поменять ничего нельзя. А вас не напрягает поправка в одну неделю между рождеством и новым годом, который отсчитывается именно от рождества? ))
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 30.09.20 - 18:33
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Незнаю, у меня радиоточка, круглая - такая, не работает


Это тебя послы пишут
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: maxsaf

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 82.93 Ko -