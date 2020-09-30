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Гимн страны дай по секундомеру
Гимн страны дай по секундомеру
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39992
Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 10:41
Я тот самый чудак, который день начинает с прослушивания гимна РК в шесть часов утра. А чему удивляться? Родину свою я люблю, какой бы она ни была. Другой у меня просто нет. Так вот. Без двух минут шесть включаю радио. Время шесть, а гимна нет.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4126
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 10:41
Думая, если слуги этого государства вытирали ноги на имидж страны, на его жителей и вообще ведут себя как бандиты решая в бане кому срок скосить, а кого наказать , разумеется за бабло, за такую малость никто даже вступится, гимн вовремя не включают
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 10:49
Цитата:
Прям заинтриговали - как же у вас в целом день проходит?
Я тот самый чудак, который день начинает с прослушивания гимна РК в шесть часов утра
Прям заинтриговали - как же у вас в целом день проходит?
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 11:03
сейчас бы гимны слушать по таймингу, а НЕ ВОТ ЭТО ВОТ ВСЕ
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 11:07
'Код:
+1 к местным "интеллектуалам")
'Код:
а к кому, собственно, претензии?)) к радио или к стране?)
'
+1 к местным "интеллектуалам")
'Код:
'
а к кому, собственно, претензии?)) к радио или к стране?)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6969
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 11:13
Цитата:
Что за чудак? Ну и звони на КН, спроси у них:
СТУДИЯ 8(7142)543185
НОВОСТИ 8(7142)753891
Цитата:
Спроси: 8(7142)568-623
Почему местная радиостанция "КН" передает гимн страны после новостей
Что за чудак? Ну и звони на КН, спроси у них:
СТУДИЯ 8(7142)543185
НОВОСТИ 8(7142)753891
Цитата:
Почему "Алау" не соблюдает
Спроси: 8(7142)568-623
Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 11:21
Цитата:
Ход мысли понятен в принципе - проблемы надо решать по мере их поступления))
директор пляжа:
Ход мысли понятен в принципе - проблемы надо решать по мере их поступления))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 13.09.12
- Сообщений:
- 1447
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 13:57
Тут сперва к профильному специалисту надо, вопрс с гимнами вторичен..
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 14:43
Цитата-/НЕ ВОТ ЭТО/
Что ВОТ ЭТО? Комплексы какие-то или травмы у вас мировые?
Цитата-/Что за чудак? Ну и звони на КН, спроси у них:/
Всмысле чудак? А для чего тогда НН существует? Разве не для того что бы люди вместо звонков и обращений в нужные инстанции, выкладывали все свои проблемы сюда?) Тогда зачем ты тут нужен?
Что ВОТ ЭТО? Комплексы какие-то или травмы у вас мировые?
Цитата-/Что за чудак? Ну и звони на КН, спроси у них:/
Всмысле чудак? А для чего тогда НН существует? Разве не для того что бы люди вместо звонков и обращений в нужные инстанции, выкладывали все свои проблемы сюда?) Тогда зачем ты тут нужен?
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 14:59
Цитата:
ой зацепило зацепило его)
травмы мировые? травмы городские и поселковые бывают? ))
abaika95:
Что ВОТ ЭТО? Комплексы какие-то или травмы у вас мировые?
Что ВОТ ЭТО? Комплексы какие-то или травмы у вас мировые?
ой зацепило зацепило его)
травмы мировые? травмы городские и поселковые бывают? ))
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 15:28
Цитата-/ой зацепило зацепило его/
Что закупило? Мы с тобой не общались тут чтобы меня что-то цепляло особенно от тебя)
Цитата-/травмы мировые? травмы городские и поселковые бывают? )/
Фигуркопетушиные ещё бывают,не о них разговор?)
Что закупило? Мы с тобой не общались тут чтобы меня что-то цепляло особенно от тебя)
Цитата-/травмы мировые? травмы городские и поселковые бывают? )/
Фигуркопетушиные ещё бывают,не о них разговор?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 968
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 15:45
Цитата:
Согласен с Вами. Четкость и точность - это показатель порядка, стабильности и профессионализма. Когда однажды в перестройку программа "Время" началась на несколько секунд позже, для многих зрителей это было сигналом конца нормальной жизни, сигналом наступления бардака. Сразу же возрос поток беженцев, население захлестнули панические настроения, спекулянты взвинтили цены.
Для организованного человека, четко планирующюго свое время, всякие такие задержки или, наоборот, поспешности, являются прямо-таки ударом под дых, ломающим привычный жизненный график. То магазин закроют на 5 минут раньше, то футбольный матч начнут немного позже. Все это свидетельствует о непродуманности, неорганизованности работ и мероприятий.
Да и как можно требовать от местных радиостанций какой-то систематики, если в городе никакого порядка не наблюдается. Может они и рады нажать кнопку вовремя, но то улицу перекопали, то светофор не работает, то свет отключили, то время перевели.
Imago:
Время шесть, а гимна нет.
Время шесть, а гимна нет.
Согласен с Вами. Четкость и точность - это показатель порядка, стабильности и профессионализма. Когда однажды в перестройку программа "Время" началась на несколько секунд позже, для многих зрителей это было сигналом конца нормальной жизни, сигналом наступления бардака. Сразу же возрос поток беженцев, население захлестнули панические настроения, спекулянты взвинтили цены.
Для организованного человека, четко планирующюго свое время, всякие такие задержки или, наоборот, поспешности, являются прямо-таки ударом под дых, ломающим привычный жизненный график. То магазин закроют на 5 минут раньше, то футбольный матч начнут немного позже. Все это свидетельствует о непродуманности, неорганизованности работ и мероприятий.
Да и как можно требовать от местных радиостанций какой-то систематики, если в городе никакого порядка не наблюдается. Может они и рады нажать кнопку вовремя, но то улицу перекопали, то светофор не работает, то свет отключили, то время перевели.
Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 16:00
Цитата-/Может они и рады нажать кнопку вовремя, но то улицу перекопали, то светофор не работает, то свет отключили, то время перевели/
Хорошо раньше жили
Где так ВОЛЬНО(*команда стать свободно,ослабить в колене правую или левую ногу,но не сходить с места,не снижать внимания и не разговаривать) дышал человек
Хорошо раньше жили
Где так ВОЛЬНО(*команда стать свободно,ослабить в колене правую или левую ногу,но не сходить с места,не снижать внимания и не разговаривать) дышал человек
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3022
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 17:02
Цитата:
Человек просто хотел хайпануть, как сейчас говорят. Он думал что вся страна так просыпается. А на деле только он один. В итоге получилась не новость, а просто пук в воздух.
yudjin:
Что за чудак? Ну и звони на КН, спроси у них: СТУДИЯ 8(7142)543185 НОВОСТИ 8(7142)753891
Что за чудак? Ну и звони на КН, спроси у них: СТУДИЯ 8(7142)543185 НОВОСТИ 8(7142)753891
Человек просто хотел хайпануть, как сейчас говорят. Он думал что вся страна так просыпается. А на деле только он один. В итоге получилась не новость, а просто пук в воздух.
Re: Гимн страны дай по секундомеру
Отправлено: 30.09.20 - 17:50
Цитата:
меня интересует термин "мировые комплексы", поясни?
abaika95:
не о них разговор?)
не о них разговор?)
меня интересует термин "мировые комплексы", поясни?
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