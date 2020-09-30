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≡ Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская область
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39992
Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская область
Отправлено: 30.09.20 - 15:26
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Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев назвал области, лидирующие по числу нарушений карантина в Казахстане. По всем выявленным фактам органами здравоохранения за нарушения санитарно-эпидемиологических требований составляются административные материалы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Re: Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская...
Отправлено: 30.09.20 - 15:26
#1
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Первые.
верить ,не верить,не знаю.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20144
Re: Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская...
Отправлено: 30.09.20 - 16:46
#2
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Цитата:
alex_60:
Первые.

Ну, наконец-то, в чём-то - первые... :lol: ;-)
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
411
Re: Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская...
Отправлено: 30.09.20 - 17:05
#3
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Судя по тому, как обошлись с ветеринаром, не удивительно.
Ученый либо пытается на первое место по поступлениям в бюджет от штрафов область вытянуть, либо одно из двух.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская область
Отправлено: 30.09.20 - 17:22
#4
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Цитата:
drakon:
Ну, наконец-то, в чём-то - первые.


Ты второй, я первый.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская область
Отправлено: 30.09.20 - 17:33
#5
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Цитата-/Судя по тому, как обошлись с ветеринаром, не удивительно./



А как с ним обошлись? Наказали его за то что без маски на работе был?)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1769
Лидером по числу нарушений карантина оказалась Костанайская область
Отправлено: 30.09.20 - 17:47
#6
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кустанайские каратели проявляли самую большую активность, от того мы и в лидерах по числу выявленных нарушений.
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