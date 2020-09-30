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≡ В Казахстане школьники будут учиться дистанционно при отмене занятий из-за плохой погоды
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39992
В Казахстане школьники будут учиться дистанционно при отмене занятий из-за плохой погоды
Отправлено: 30.09.20 - 17:47
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Депутаты парламента предложили внести поправки в закон РК "Об образовании" для закрепления в нём понятия "дистанционное обучение". Мажилис уже одобрил законопроект в первом чтении.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1136
Re: В Казахстане школьники будут учиться дистанционно при отмене...
Отправлено: 30.09.20 - 17:47
#1
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Смех да и только. Тут полгода ума дать не могут, а как они собираются дистанционно обучать при непредсказуемом наступлении неблагоприятных погодных условий?
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