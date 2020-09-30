abaika95: Пример в студию и ответ вы поуеховший или нет?
Любой ваш пост тому пример. Зачем вам этот ответ? какое это имеет отношение к обсуждаемому здесь?
Цитата:
abaika95: Когда в 37
Цитата:
abaika95: В 80 году
Цитата:
abaika95: Когда в 29 году в США
Вы нормальный? )) При чем тут 37 и 80 годы союза и тем более 29 год в штатах? :D Какое это все имеет отношение к этим тараканам, что шуршат в каждой щели? К конкретно этому бандитскому строю, что сложился за 30 лет "мудрой политики", что, по вашему, является "прекрасным результатом" оной?
Так и запишем от конкретного примера отказался,вывод......
Цитата-/Зачем вам этот ответ? какое это имеет отношение к обсуждаемому здесь?/
Для объективности восприятия собеседника Так как?
Цитата-/При чем тут 37 и 80 годы союза и тем более 29 год в штатах? :D Какое это все имеет отношение к этим тараканам, что шуршат в каждой щели? К конкретно этому бандитскому строю, что сложился за 30 лет "мудрой политики", что, по вашему, является "прекрасным результатом" оной?/
Даже ребенок бы понял к чему я веду разговор и к чему такие примеры ставлю
Лааааадно
Давайте ближе к нам, вообще уже в открытую
В 95 году в России у власти были олигархи и бандиты,они делали что хотели,убивали и воровали кого хотели и когда хотели, это анархия,когда незащищен никто Времена первичного накопления капитала "Дикий капитализм"
После прихода ВВП всех бандюков и олигархов прижали к ногтю,теперь бандюки кто у власти кто в опале кто под землёй,убивать на улицах нельзя,воровать в октрытую нельзя есть закон есть суды полиция и есть СК которое за всем этим следит,но коррупция естественно есть без нее никуда,и такое положение вещей кое кому не нравится,все опять хотят в открытую воровать и убивать но их сдерживают Это уже нормальный капитализм
Точно такое же состояние было в США в 20-30 годах,но вам пример не понравился потмоучто вы его не поняли ну ладно
Это краткое разьяснение про "бандитскую страну" Так вот,к чему веду,что было нормальным положением вещей в 95 году немыслимо сейчас и наоборот кстати, сейчас нормальное положение вещей когда проходят суды! Дальше больше,чТо сейчас конкретно вам не нравится в данном положении вещей?
Вы опять)) При чем тут россия и сша? Здесь где-то речь ведется про эти страны? Я думал мы тут обсуждаем конкретную ситуацию в конкретной стране в наши дни. хотя не, я для вас лучше выделю, а то вы, похоже, очки потеряли.. ситуацию в кокретной стране и в наши дни Говорим о конкретном бандитском строе, что имеет место (вы это даже не отрицаете, и более того, называете "прекрасным результатом", что показательно), на примере конкретного дела этих Ахмеджановых, которые всегда всплывают то в деле об отжатой у инвалида квартиры, то в громких коррупционных делах. То "напрягают крестьян" (об этом они заявляют на суде, и суд делает вид что не слышит), чтоб взятку передать в верховный суд конкретному лицу, то подают в суд(!) на другого взяточника(!) когда данная взятка "не сыграла" как они хотели(!) и суд с серьзным видом(!) рассматривает данное дело(!) и признает второго взяточника неправым :D А всех остальных - правыми, включая "лицо" из верховного суда. Все это безумие, этот бандитский строй, является "прекрасным" (по-вашему) результатом "мудрой политики" последних 30-ти лет. И вы тут еще распинаетесь, рассказывая что сложившийся бандитский строй на самом деле благо, ведь ворье тихо ворует, "напрягает" крестьян, скидываясь на взятку, а могло бы взять в руки оружие, стрелять, грабить и есть младенцев. Именно эти ваши излияния я и имею в виду, говоря, что вы пытаетесь выдать черное за белое, за бандитские деньги, что показательно. Интересно, сколько крестьян напрягли чтоб ваше рабочее место создать?
Боже какой вы "тугой") Вы реально "туго" мыслите или прикидываетесь сейчас?) Я просто уже слов не нахожу как вам по другому объяснить Либо вы таксист тогда все мои потуги бессмысленны)
Цитата-/При чем тут россия и сша? Здесь где-то речь ведется про эти страны?/
Когда маленькому ребенку обьясняют какие либо понятия то приводят ПРИМЕР(образец чего либо) машинка железная как и ложка,яблочко красное как и земляника Джерек трудный как никто,ферштейн?
Цитата-/А всех остальных - правыми, включая "лицо" из верховного суда/
Разбирательство уже польностью закончено,закрыто? .
Цитата-/Все это безумие, этот бандитский строй, является "прекрасным" (по-вашему) результатом "мудрой политики" последних 30-ти лет. И вы тут еще распинаетесь, рассказывая что сложившийся бандитский строй на самом деле благо, ведь ворье тихо ворует, "напрягает" крестьян, скидываясь на взятку, а могло бы взять в руки оружие, стрелять, грабить и есть младенцев. Именно эти ваши излияния я и имею в виду, говоря, что вы пытаетесь выдать черное за белое, за бандитские деньги, что показательно. Интересно, сколько крестьян напрягли чтоб ваше рабочее место создать?
Чтобы мое рабочие место создать убили трёх крестьян и съели 5 младенцев поэтому на мне огромная ответственность а чтобы создать ваше рабочее место сколько крестьян высекли прилюдно на площади?)
И на вопрос ответьте вы поуеховший крестьянин или до сих пор оброк платите ?
я уже давно это понял, поэтому редко кормлю ответами сего тролля. И вам советую, просто не отвечать... пусть от голода "сдохнет"... ...ехали цыгане, кошку в тюрбане потеряли, кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит с ней, тот... время потеряет.
abaika95: Я просто уже слов не нахожу как вам по другому объяснить
Давайте, давайте, напрягайтесь, отрабатывайте бандитские деньги Цитата:
abaika95: Когда маленькому ребенку обьясняют какие либо понятия то приводят ПРИМЕР(образец чего либо) машинка железная как и ложка,яблочко красное как и земляника
Пример чего вы приводите? Того, как было когда-то где-то кем-то описано? Так я вас расстрою, мы не в штатах в 29 живем, и не в 37 в союзе. Мы живем в казакстане в 2020 и наблюдаем махровый бандитский строй, который не имеет никакого отношения ни к 37 году, ни к 29, ни к США. Который является "прекрасным результатом мудрой политики" последних 30-ти лет. Когда конфликт двух махровых бандосов, жуликов и взяточников рассматривается не на бандосской сходке, а в суде. И это проплаченые бандосами засланцы позиционируют как благо, пытаясь черное выдать за белое.
Цитата:
Разбирательство уже польностью закончено,закрыто?
А что, нет? Может, кто-то почесался да и направил это дело на дальнейшее расследование в связи со всплывшими абсолютно безумнейшими фактами?
abaika95: где эта чудесная страна находится) и как тут Маркс и Таноми любят советские методички приводить в пример, то проследите историю США
Даже выбор дали на этот раз Причём тут СССР и США? Статья про события в этой стране, кандидате вхождения в ТОП-30. Я слышал в психологии есть такое понятие: чтобы решить проблему, её нужно для начала признать? А как решать проблемы Казахстана, если народу через посредника передают мол это нормально, смотрите вон в девятьсотлохматом году было что-то подобное в других странах?
Вот честно. Никогда раньше не слышал от вас вот в таком ракурсе. Корректность ваш стиль была. Уехали за речку Уй, и скажите. Стал смелым. Не уехали, скажите, да я теперь такой. Поэтому вопрос вам был задан корректно. Поуехавший вы ли нет. Наверняка Поуехавший.
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