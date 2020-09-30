Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор

Отправлено: - 15:24

Цитата-/Любой ваш пост тому пример/





Так и запишем от конкретного примера отказался,вывод......









Цитата-/Зачем вам этот ответ? какое это имеет отношение к обсуждаемому здесь?/





Для объективности восприятия собеседника

Так как?









Цитата-/При чем тут 37 и 80 годы союза и тем более 29 год в штатах? :D Какое это все имеет отношение к этим тараканам, что шуршат в каждой щели? К конкретно этому бандитскому строю, что сложился за 30 лет "мудрой политики", что, по вашему, является "прекрасным результатом" оной?/







Даже ребенок бы понял к чему я веду разговор и к чему такие примеры ставлю



Лааааадно



Давайте ближе к нам, вообще уже в открытую





В 95 году в России у власти были олигархи и бандиты,они делали что хотели,убивали и воровали кого хотели и когда хотели, это анархия,когда незащищен никто

Времена первичного накопления капитала

"Дикий капитализм"





После прихода ВВП всех бандюков и олигархов прижали к ногтю,теперь бандюки кто у власти кто в опале кто под землёй,убивать на улицах нельзя,воровать в октрытую нельзя есть закон есть суды полиция и есть СК которое за всем этим следит,но коррупция естественно есть без нее никуда,и такое положение вещей кое кому не нравится,все опять хотят в открытую воровать и убивать но их сдерживают

Это уже нормальный капитализм





Точно такое же состояние было в США в 20-30 годах,но вам пример не понравился потмоучто вы его не поняли ну ладно



Это краткое разьяснение про "бандитскую страну"

Так вот,к чему веду,что было нормальным положением вещей в 95 году немыслимо сейчас и наоборот кстати, сейчас нормальное положение вещей когда проходят суды! Дальше больше,чТо сейчас конкретно вам не нравится в данном положении вещей?