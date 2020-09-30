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≡ Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
 
 
Страница 3 из 3«123
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39992
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 11:47
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Руслана МАМУНОВА признали виновным в незаконном получении $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Приговор вынесли в СМУС Нур-Султана сегодня, 30 сентября.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:52
#30
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Цитата-/Так это.. в каждом вашем посте/



Пример в студию и ответ вы поуеховший или нет?




Цитата-/Так ка по-вашему выходит, что если бандосы сидящие у власти не режут друг друга, а договариваясь, тупо тихо воруют, то это норма/



Мало того что вы очки потеряли так ещё кое как прочитав мною вышеописанное не понимаете о чем идёт речь?? Ууууууу батенька да тут видать надолго делов у меня)



Давайте так,объясню на пальцах,чтобы понятно было даже ребенку

Когда в 37 сажали людей просто потомучто они были подчинёнными Тухачевского которой попал в опалу к руководству страны то это тогда было в порядке вещей

В 80 году это уже было недопустимо

Когда в 29 году в США бандиты открыто стреляли конкурентов и гнали из Канады запрещеный самогон на продажу то это было в порядке вещей


А в 61 это было уже недопустимо,потмоучто к власти пришли их дети и поменяли политику страны


Поняли суть? Ферштейн?
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20144
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:53
#31
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Цитата:
abaika95:
Какие эмоции вызывает у вас Фигурки петушков на столе?

Птичий грипп... :-o
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1447
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:58
#32
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Цитата:
abaika95:
Пример в студию и ответ вы поуеховший или нет?


Любой ваш пост тому пример. Зачем вам этот ответ? какое это имеет отношение к обсуждаемому здесь?

Цитата:
abaika95:
Когда в 37

Цитата:
abaika95:
В 80 году

Цитата:
abaika95:
Когда в 29 году в США


Вы нормальный? )) При чем тут 37 и 80 годы союза и тем более 29 год в штатах? :D Какое это все имеет отношение к этим тараканам, что шуршат в каждой щели? К конкретно этому бандитскому строю, что сложился за 30 лет "мудрой политики", что, по вашему, является "прекрасным результатом" оной? :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
567
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 15:12
#33
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Цитата:
drakon:
Птичий грипп...

:lol: :lol:

Цитата:
JereK:
Вы нормальный? )) При чем тут 37 и 80 годы союза и тем более 29 год в штатах?


там броня, не достучишься) причем объясняется все это проведением некими "опытами". хотя прекрасно ясно - в чем тут дело))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 15:24
#34
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Цитата-/Любой ваш пост тому пример/


Так и запишем от конкретного примера отказался,вывод......




Цитата-/Зачем вам этот ответ? какое это имеет отношение к обсуждаемому здесь?/


Для объективности восприятия собеседника
Так как?




Цитата-/При чем тут 37 и 80 годы союза и тем более 29 год в штатах? :D Какое это все имеет отношение к этим тараканам, что шуршат в каждой щели? К конкретно этому бандитскому строю, что сложился за 30 лет "мудрой политики", что, по вашему, является "прекрасным результатом" оной?/



Даже ребенок бы понял к чему я веду разговор и к чему такие примеры ставлю

Лааааадно

Давайте ближе к нам, вообще уже в открытую


В 95 году в России у власти были олигархи и бандиты,они делали что хотели,убивали и воровали кого хотели и когда хотели, это анархия,когда незащищен никто
Времена первичного накопления капитала
"Дикий капитализм"


После прихода ВВП всех бандюков и олигархов прижали к ногтю,теперь бандюки кто у власти кто в опале кто под землёй,убивать на улицах нельзя,воровать в октрытую нельзя есть закон есть суды полиция и есть СК которое за всем этим следит,но коррупция естественно есть без нее никуда,и такое положение вещей кое кому не нравится,все опять хотят в открытую воровать и убивать но их сдерживают
Это уже нормальный капитализм


Точно такое же состояние было в США в 20-30 годах,но вам пример не понравился потмоучто вы его не поняли ну ладно

Это краткое разьяснение про "бандитскую страну"
Так вот,к чему веду,что было нормальным положением вещей в 95 году немыслимо сейчас и наоборот кстати, сейчас нормальное положение вещей когда проходят суды! Дальше больше,чТо сейчас конкретно вам не нравится в данном положении вещей?
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1447
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 15:38
#35
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Цитата:
abaika95:
В 95 году в России

Цитата:
abaika95:
было в США в 20-30 годах


:lol: Вы опять)) При чем тут россия и сша? Здесь где-то речь ведется про эти страны? Я думал мы тут обсуждаем конкретную ситуацию в конкретной стране в наши дни. хотя не, я для вас лучше выделю, а то вы, похоже, очки потеряли.. ситуацию в кокретной стране и в наши дни :lol: Говорим о конкретном бандитском строе, что имеет место (вы это даже не отрицаете, и более того, называете "прекрасным результатом", что показательно), на примере конкретного дела этих Ахмеджановых, которые всегда всплывают то в деле об отжатой у инвалида квартиры, то в громких коррупционных делах. То "напрягают крестьян" (об этом они заявляют на суде, и суд делает вид что не слышит), чтоб взятку передать в верховный суд конкретному лицу, то подают в суд(!) на другого взяточника(!) когда данная взятка "не сыграла" как они хотели(!) и суд с серьзным видом(!) рассматривает данное дело(!) и признает второго взяточника неправым :D А всех остальных - правыми, включая "лицо" из верховного суда. Все это безумие, этот бандитский строй, является "прекрасным" (по-вашему) результатом "мудрой политики" последних 30-ти лет. И вы тут еще распинаетесь, рассказывая что сложившийся бандитский строй на самом деле благо, ведь ворье тихо ворует, "напрягает" крестьян, скидываясь на взятку, а могло бы взять в руки оружие, стрелять, грабить и есть младенцев. Именно эти ваши излияния я и имею в виду, говоря, что вы пытаетесь выдать черное за белое, за бандитские деньги, что показательно. Интересно, сколько крестьян напрягли чтоб ваше рабочее место создать? :lol:

[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 15:44]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4126
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 15:50
#36
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Заявитель взяткодатель автоматически освобождается от ответственности, где-то прочитал, не помню точно где, видимо брат и супруга бу акима знали об этом , раз перешли в наступление
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 15:54
#37
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Боже какой вы "тугой")
Вы реально "туго" мыслите или прикидываетесь сейчас?)
Я просто уже слов не нахожу как вам по другому объяснить
Либо вы таксист тогда все мои потуги бессмысленны)





Цитата-/При чем тут россия и сша? Здесь где-то речь ведется про эти страны?/



Когда маленькому ребенку обьясняют какие либо понятия то приводят ПРИМЕР(образец чего либо) машинка железная как и ложка,яблочко красное как и земляника
Джерек трудный как никто,ферштейн?



Цитата-/А всех остальных - правыми, включая "лицо" из верховного суда/



Разбирательство уже польностью закончено,закрыто? .





Цитата-/Все это безумие, этот бандитский строй, является "прекрасным" (по-вашему) результатом "мудрой политики" последних 30-ти лет. И вы тут еще распинаетесь, рассказывая что сложившийся бандитский строй на самом деле благо, ведь ворье тихо ворует, "напрягает" крестьян, скидываясь на взятку, а могло бы взять в руки оружие, стрелять, грабить и есть младенцев. Именно эти ваши излияния я и имею в виду, говоря, что вы пытаетесь выдать черное за белое, за бандитские деньги, что показательно. Интересно, сколько крестьян напрягли чтоб ваше рабочее место создать?



Чтобы мое рабочие место создать убили трёх крестьян и съели 5 младенцев поэтому на мне огромная ответственность а чтобы создать ваше рабочее место сколько крестьян высекли прилюдно на площади?)


И на вопрос ответьте вы поуеховший крестьянин или до сих пор оброк платите ?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6969
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 16:03
#38
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Цитата:
директор пляжа:
там броня, не достучишься)

я уже давно это понял, поэтому редко кормлю ответами сего тролля.
И вам советую, просто не отвечать... пусть от голода "сдохнет"...
...ехали цыгане, кошку в тюрбане потеряли, кошка сдохла, хвост облез, кто заговорит с ней, тот... время потеряет.
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JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1447
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 16:11
#39
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Цитата:
abaika95:
Я просто уже слов не нахожу как вам по другому объяснить


Давайте, давайте, напрягайтесь, отрабатывайте бандитские деньги :lol:
Цитата:
abaika95:
Когда маленькому ребенку обьясняют какие либо понятия то приводят ПРИМЕР(образец чего либо) машинка железная как и ложка,яблочко красное как и земляника


Пример чего вы приводите? Того, как было когда-то где-то кем-то описано? Так я вас расстрою, мы не в штатах в 29 живем, и не в 37 в союзе. Мы живем в казакстане в 2020 и наблюдаем махровый бандитский строй, который не имеет никакого отношения ни к 37 году, ни к 29, ни к США. Который является "прекрасным результатом мудрой политики" последних 30-ти лет. Когда конфликт двух махровых бандосов, жуликов и взяточников рассматривается не на бандосской сходке, а в суде. И это проплаченые бандосами засланцы позиционируют как благо, пытаясь черное выдать за белое.

Цитата:
Разбирательство уже польностью закончено,закрыто?


А что, нет? Может, кто-то почесался да и направил это дело на дальнейшее расследование в связи со всплывшими абсолютно безумнейшими фактами?
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
964
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 16:52
#40
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Цитата:
abaika95:
где эта чудесная страна находится) и как тут Маркс и Таноми любят советские методички приводить в пример, то проследите историю США


Даже выбор дали на этот раз :lol: Причём тут СССР и США? Статья про события в этой стране, кандидате вхождения в ТОП-30. Я слышал в психологии есть такое понятие: чтобы решить проблему, её нужно для начала признать? А как решать проблемы Казахстана, если народу через посредника передают мол это нормально, смотрите вон в девятьсотлохматом году было что-то подобное в других странах?
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
567
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 16:57
#41
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Цитата:
Тот самый:
Причём тут СССР и США?

видимо у него есть газета только с этой статьей :lol:

ВНИМАНИЕ! вырезка из недавней статьи..

Цитата:
Цитата:
abaika95:Если найти примеры что в США и в Европе...


подробности тут)https://www.ng.kz/ :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5207
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 17:05
#42
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В компании тугодомных прибыло,они не понимают что такое ПРИМЕР (образец) и АНАЛОГИЯ (сходство предметов)




Цитата-/уже давно это понял, поэтому редко кормлю ответами сего тролля.И вам советую, просто не отвечать... пусть от голода "сдохнет".../



Не лукавь тебе просто ответить нечем,аргументов ноль,фактов ноль одно бла-бла-бла) ладно ладно не буду расстраивать живи в своем мнимом мире типо "хероя" который не отвечает)




.....тут должен был быть вопрос и ответ джереку,но мне тупо лень читать его коммент......





Цитата-/как решать проблемы Казахстана, если народу через посредника передают мол это нормально, смотрите вон в девятьсотлохматом году было что-то подобное в других странах?/


Посредника от кого? А Народ где? Какие Проблемы ? И кто решать будет,вы? ) Сколько вопросов сразу,прошу ответить

[Исправлено: abaika95, 30.09.2020 - 17:27]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9509
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 17:38
#43
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Цитата:
JereK:
что если бандосы сидящие у власти не

Цитата:
JereK:
в бандитском государстве, где за 30 лет


Вот честно. Никогда раньше не слышал от вас вот в таком ракурсе.
Корректность ваш стиль была.
Уехали за речку Уй, и скажите.
Стал смелым.
Не уехали, скажите, да я теперь такой.
Поэтому вопрос вам был задан корректно.
Поуехавший вы ли нет.
Наверняка Поуехавший.

[Исправлено: alex_60, 30.09.2020 - 17:39]
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20144
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 17:43
#44
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Цитата:
alex_60:
Поуехавший вы ли нет.

Алехс, у тебя личные проблеммы,
с поуехОвшими?... :lol: ;-)
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