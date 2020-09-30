Отправлено: - 14:18

abaika95:

В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?)

[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:30]

Цитата:Ну так-то да, в бандитском государстве, где за 30 лет банды поделили сферы влияния и места у кормушки, так все и должно быть. Собрались "уважаемые" на сходку, порешали, кто из двух взяточников менее "уважаем" тот и ответит. Провели этот спектакль с "судом"..И если это, по вашему, "отличные результаты".. ну ок. Значит лучшего вы и не достойны :)