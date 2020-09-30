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Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
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Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 11:47
Руслана МАМУНОВА признали виновным в незаконном получении $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Приговор вынесли в СМУС Нур-Султана сегодня, 30 сентября.
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Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 13:58
Цитата:
Для того, чтобы расследования - продолжились,
они должны вначале - начаться...
[Исправлено: drakon, 30.09.2020 - 13:59]
abaika95:
Думаю расследования продолжатся
Думаю расследования продолжатся
Для того, чтобы расследования - продолжились,
они должны вначале - начаться...
[Исправлено: drakon, 30.09.2020 - 13:59]
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 14:01
Это казакстан детка :)
Цитата:
Преждевременные)) Это по результатам "мудрой политики" за 30 лет выводы все еще "преждевременные"? :D
А вообще жесть, конечно.. И это лишь то что случайно вскрылось. А так кругом ворье да бандосы, что в общем то и не секрет.
Цитата:
abaika95:
делать преждевременные выводы
делать преждевременные выводы
Преждевременные)) Это по результатам "мудрой политики" за 30 лет выводы все еще "преждевременные"? :D
А вообще жесть, конечно.. И это лишь то что случайно вскрылось. А так кругом ворье да бандосы, что в общем то и не секрет.
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:12
Цитата-/они должны вначале - начаться/
У вас есть данные что они не начались?)
Цитата-/Преждевременные)) Это по результатам "мудрой политики" за 30 лет выводы все еще "преждевременные"? :D/
Это по результам суда преждевременные,вроде об этом говорим) а по результам 30 лет мудрой политики они прекрасные
В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?) Стрельба и анархия?
У вас есть данные что они не начались?)
Цитата-/Преждевременные)) Это по результатам "мудрой политики" за 30 лет выводы все еще "преждевременные"? :D/
Это по результам суда преждевременные,вроде об этом говорим) а по результам 30 лет мудрой политики они прекрасные
В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?) Стрельба и анархия?
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:18
Цитата:
Ну так-то да, в бандитском государстве, где за 30 лет банды поделили сферы влияния и места у кормушки, так все и должно быть. Собрались "уважаемые" на сходку, порешали, кто из двух взяточников менее "уважаем" тот и ответит. Провели этот спектакль с "судом"..
И если это, по вашему, "отличные результаты".. ну ок. Значит лучшего вы и не достойны :)
[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:30]
abaika95:
В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?)
В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?)
Ну так-то да, в бандитском государстве, где за 30 лет банды поделили сферы влияния и места у кормушки, так все и должно быть. Собрались "уважаемые" на сходку, порешали, кто из двух взяточников менее "уважаем" тот и ответит. Провели этот спектакль с "судом"..
И если это, по вашему, "отличные результаты".. ну ок. Значит лучшего вы и не достойны :)
[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:30]
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 14:24
Цитата:
"чинно благородно в одну калитку!"
или "чинно благородно в один карман!" тебе как больше нравится?
по твоему этот "цирк" можно уважаемым считать?
правильно Юджин подметил) 13 лет дали, вышел через 3,5 по УДО.
Или взятку дали, берущих назвали, а сажают одного.
уж лучше гора трупов и половина "этих" ляжет, чем бесконечный широкомасштабный грабеж у своего же народа.
хотя мне кажется тебе платить нравится)
ну или как там у вас в степи расчет ведется
abaika95:
чинно благородно
чинно благородно
"чинно благородно в одну калитку!"
или "чинно благородно в один карман!" тебе как больше нравится?
по твоему этот "цирк" можно уважаемым считать?
правильно Юджин подметил) 13 лет дали, вышел через 3,5 по УДО.
Или взятку дали, берущих назвали, а сажают одного.
уж лучше гора трупов и половина "этих" ляжет, чем бесконечный широкомасштабный грабеж у своего же народа.
хотя мне кажется тебе платить нравится)
ну или как там у вас в степи расчет ведется
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:31
Цитата-/Ну так-то да, в бандитском государстве, где за 30 лет банды поделили сферы влияния и места у кормушки, так все и должно быть. Собрались "уважаемые" на сходку, порешали, кто из двух взяточников менее "уважаем" тот и ответит. Провели этот спектакль с "судом"../
И? Вопрос звучал просто, вы бы хотели чтобы были убийства и разборки? За 30 перешли с разборок на суд, дальше больше,кто-то наоборот от судов к убийствам вернулся за 30 лет,не буду показывать пальцем где эта чудесная страна находится) и как тут Маркс и Таноми любят советские методички приводить в пример, то проследите историю США и накопление капитала разными важными "капиталистами" а лучше на примере одной семьи Кеннеди этот вопрос рассмотреть) изучали? Папка их Джозев Патрик Кенеди сделал состояние на торговле спиртным во времена сухого закона а сынок у него уже президент,бандиты у власти?) Или это демократия и цивилизация?)
И? Вопрос звучал просто, вы бы хотели чтобы были убийства и разборки? За 30 перешли с разборок на суд, дальше больше,кто-то наоборот от судов к убийствам вернулся за 30 лет,не буду показывать пальцем где эта чудесная страна находится) и как тут Маркс и Таноми любят советские методички приводить в пример, то проследите историю США и накопление капитала разными важными "капиталистами" а лучше на примере одной семьи Кеннеди этот вопрос рассмотреть) изучали? Папка их Джозев Патрик Кенеди сделал состояние на торговле спиртным во времена сухого закона а сынок у него уже президент,бандиты у власти?) Или это демократия и цивилизация?)
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:32
Цитата-/И если это, по вашему, "отличные результаты".. ну ок. Значит лучшего вы и не достойны/
В смысле ВЫ ? Вы из очередных поуеховших чёли тут ахинею несёте в массы?)
В смысле ВЫ ? Вы из очередных поуеховших чёли тут ахинею несёте в массы?)
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:34
Цитата:
И.. все. Я уже понял, что вам "и так нравица", вам же эти бандосы платят, чтоб вы тут пытались черное за белое выдать.
[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:35]
abaika95:
И?
И?
И.. все. Я уже понял, что вам "и так нравица", вам же эти бандосы платят, чтоб вы тут пытались черное за белое выдать.
[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:35]
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:35
Цитата-/по твоему этот "цирк" можно уважаемым считать?/
Отвечу после того как ответите вы
Какие эмоции вызывает у вас Фигурки петушков на столе?
Отвечу после того как ответите вы
Какие эмоции вызывает у вас Фигурки петушков на столе?
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:36
Цитата:
Да, да.. конечно именно ахинею и именно очередной поуехавший. Это же так удобно приписать к ним собеседника, когда он вас в ваше же дерьмо носом тычет
abaika95:
Вы из очередных поуеховших чёли тут ахинею несёте в массы?)
Вы из очередных поуеховших чёли тут ахинею несёте в массы?)
Да, да.. конечно именно ахинею и именно очередной поуехавший. Это же так удобно приписать к ним собеседника, когда он вас в ваше же дерьмо носом тычет
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:37
Цитата-/.. все. Я уже понял, что вам "и так нравица", вам же эти бандосы платят, чтоб вы тут пытались черное за белое выдать./
Чёрное за белое, где вы такое увидели? Вроде пишу ещё ничего не закончено чтобы преждевременные выводы делать, разве нет? Очки потеряли?) Или,вам бандиты из 90ых платят чтобы вы агитировали тут от судов перейти в старые и добрые времена ?)) Анархия нужна ещё раз спрашиваю?
Чёрное за белое, где вы такое увидели? Вроде пишу ещё ничего не закончено чтобы преждевременные выводы делать, разве нет? Очки потеряли?) Или,вам бандиты из 90ых платят чтобы вы агитировали тут от судов перейти в старые и добрые времена ?)) Анархия нужна ещё раз спрашиваю?
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:38
Цитата-/Да, да.. конечно именно ахинею и именно очередной поуехавший. Это же так удобно приписать к ним собеседника, когда он вас в ваше же дерьмо носом тычет/
Д**о пока от вас одно льется и вы им питаетесь по видимому) так поухевший нет? Как с тобой общаться в итоге?)
Д**о пока от вас одно льется и вы им питаетесь по видимому) так поухевший нет? Как с тобой общаться в итоге?)
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:41
Цитата:
Так это.. в каждом вашем посте Так ка по-вашему выходит, что если бандосы сидящие у власти не режут друг друга, а договариваясь, тупо тихо воруют, то это норма. Так и должно быть и все должны быть благодарны за такое положение вещей. Ведь они тихо воруют, а могли бы стрелять, грабить и есть младенцев.
abaika95:
Чёрное за белое, где вы такое увидели?
Чёрное за белое, где вы такое увидели?
Так это.. в каждом вашем посте Так ка по-вашему выходит, что если бандосы сидящие у власти не режут друг друга, а договариваясь, тупо тихо воруют, то это норма. Так и должно быть и все должны быть благодарны за такое положение вещей. Ведь они тихо воруют, а могли бы стрелять, грабить и есть младенцев.
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:46
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