Прогноз на 5 дней
переменная облачность+13°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 66% влажность
  • С-СВ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39988
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 11:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руслана МАМУНОВА признали виновным в незаконном получении $1,2 млн от родственников экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова. Приговор вынесли в СМУС Нур-Султана сегодня, 30 сентября.
Читать новость

drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20140
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 13:58
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Думаю расследования продолжатся

Для того, чтобы расследования - продолжились,
они должны вначале - начаться... 8-) ;-)

[Исправлено: drakon, 30.09.2020 - 13:59]
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1444
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 14:01
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это казакстан детка :)

Цитата:
abaika95:
делать преждевременные выводы


Преждевременные)) Это по результатам "мудрой политики" за 30 лет выводы все еще "преждевременные"? :D

А вообще жесть, конечно.. И это лишь то что случайно вскрылось. А так кругом ворье да бандосы, что в общем то и не секрет.
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5200
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:12
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/они должны вначале - начаться/




У вас есть данные что они не начались?)



Цитата-/Преждевременные)) Это по результатам "мудрой политики" за 30 лет выводы все еще "преждевременные"? :D/


Это по результам суда преждевременные,вроде об этом говорим) а по результам 30 лет мудрой политики они прекрасные
В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?) Стрельба и анархия?
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1444
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:18
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
В 1991 вместо суда были бы бандитские разборки с кучей трупов разный степени причастности а сейчас суд,все чинно благородно,или вы хотите чтобы было как-то по другому?)


Ну так-то да, в бандитском государстве, где за 30 лет банды поделили сферы влияния и места у кормушки, так все и должно быть. Собрались "уважаемые" на сходку, порешали, кто из двух взяточников менее "уважаем" тот и ответит. Провели этот спектакль с "судом"..

И если это, по вашему, "отличные результаты".. ну ок. Значит лучшего вы и не достойны :)

[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:30]
Профайл
директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
561
Re: Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему...
Отправлено: 30.09.20 - 14:24
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чинно благородно

"чинно благородно в одну калитку!"
или "чинно благородно в один карман!" тебе как больше нравится?
по твоему этот "цирк" можно уважаемым считать?

правильно Юджин подметил) 13 лет дали, вышел через 3,5 по УДО.

Или взятку дали, берущих назвали, а сажают одного.

уж лучше гора трупов и половина "этих" ляжет, чем бесконечный широкомасштабный грабеж у своего же народа.

хотя мне кажется тебе платить нравится)
ну или как там у вас в степи расчет ведется
:lol:
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5200
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:31
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну так-то да, в бандитском государстве, где за 30 лет банды поделили сферы влияния и места у кормушки, так все и должно быть. Собрались "уважаемые" на сходку, порешали, кто из двух взяточников менее "уважаем" тот и ответит. Провели этот спектакль с "судом"../




И? Вопрос звучал просто, вы бы хотели чтобы были убийства и разборки? За 30 перешли с разборок на суд, дальше больше,кто-то наоборот от судов к убийствам вернулся за 30 лет,не буду показывать пальцем где эта чудесная страна находится) и как тут Маркс и Таноми любят советские методички приводить в пример, то проследите историю США и накопление капитала разными важными "капиталистами" а лучше на примере одной семьи Кеннеди этот вопрос рассмотреть) изучали? Папка их Джозев Патрик Кенеди сделал состояние на торговле спиртным во времена сухого закона а сынок у него уже президент,бандиты у власти?) Или это демократия и цивилизация?)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5200
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:32
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И если это, по вашему, "отличные результаты".. ну ок. Значит лучшего вы и не достойны/


В смысле ВЫ ? Вы из очередных поуеховших чёли тут ахинею несёте в массы?)
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1444
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:34
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И?

И.. все. Я уже понял, что вам "и так нравица", вам же эти бандосы платят, чтоб вы тут пытались черное за белое выдать.

[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:35]
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5200
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:35
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/по твоему этот "цирк" можно уважаемым считать?/



Отвечу после того как ответите вы
Какие эмоции вызывает у вас Фигурки петушков на столе?
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1444
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:36
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы из очередных поуеховших чёли тут ахинею несёте в массы?)


Да, да.. конечно именно ахинею и именно очередной поуехавший. Это же так удобно приписать к ним собеседника, когда он вас в ваше же дерьмо носом тычет ;-)
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5200
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:37
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/.. все. Я уже понял, что вам "и так нравица", вам же эти бандосы платят, чтоб вы тут пытались черное за белое выдать./




Чёрное за белое, где вы такое увидели? Вроде пишу ещё ничего не закончено чтобы преждевременные выводы делать, разве нет? Очки потеряли?) Или,вам бандиты из 90ых платят чтобы вы агитировали тут от судов перейти в старые и добрые времена ?)) Анархия нужна ещё раз спрашиваю?
Профайл
abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5200
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:38
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да, да.. конечно именно ахинею и именно очередной поуехавший. Это же так удобно приписать к ним собеседника, когда он вас в ваше же дерьмо носом тычет/



Д**о пока от вас одно льется и вы им питаетесь по видимому) так поухевший нет? Как с тобой общаться в итоге?)
Профайл
JereK
§ JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1444
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:41
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Чёрное за белое, где вы такое увидели?


Так это.. в каждом вашем посте :lol: Так ка по-вашему выходит, что если бандосы сидящие у власти не режут друг друга, а договариваясь, тупо тихо воруют, то это норма. Так и должно быть и все должны быть благодарны за такое положение вещей. Ведь они тихо воруют, а могли бы стрелять, грабить и есть младенцев.
Профайл
директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
561
Лишение свободы и конфискация двух Lexus – бывшему заместителю акима Актюбинской области вынесли приговор
Отправлено: 30.09.20 - 14:46
#28
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: yudjin, abaika95, drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 44 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 105.59 Ko -