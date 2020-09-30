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≡ В Молокановке поздравили ветерана педагогического труда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39988
В Молокановке поздравили ветерана педагогического труда
Отправлено: 30.09.20 - 14:14
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В преддверии празднования Дня пожилого человека и Дня учителя ученики Молокановской школы во главе с классным руководителем Мусановой Жанной Муратовной провели акцию - поздравление ветеранов педагогического труда.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1804
Re: В Молокановке поздравили ветерана педагогического труда
Отправлено: 30.09.20 - 14:14
#1
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