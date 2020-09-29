Отправлено: - 14:04

Еще до начала слушания Сауле Ахметжанова заключила медиативное соглашение с Александром Лептягиным о том, что разрывает договор купли-продажи и оставляет его собственником жилья.

[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:07]

Цитата:Что за люди. Какую гнилую половицу ни подними - кругом они. Как тараканы. И, как прусаки, при первых признаках хлынувшего на них света, бросаются врассыпную, прячась в столь приятной влажной коррупционной тьме