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Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель отдела строительства акимата Рудного
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