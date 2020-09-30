Re: Штраф из-за колеса обозрения должен заплатить руководитель...

Отправлено: - 14:08

Каким образом административная единица у которой нет в подчинении организаций способных к демонтажу таких конструкций обязана провести данную работу?)



Че там надо сделать для нашего гуманного суда который Прощает нарушителей масочного режима? Правильно надо видосик записать) авось испугаются )











Цитата-/как по-другому? - ответил он. - По закону ведь работодатель отвечает за действия работников. И материально в том числе. Вот государство и расплачивается, как и другие работодатели, за действия работников/



А Гиньиятову то какая разница,он в Рудном не живёт) а может и в стране даже) вот хочет он чтобы из бюджета миллионы потратили на демонтаж,значит будет пупок "рвать" за это)