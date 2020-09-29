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Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
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