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≡ Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39988
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
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Истец, инвалид 2-й группы Сергей Карпухин в середине лета 2020 года вернулся домой после полуторамесячного отсутствия и обнаружил, что замок и двери - другие, а в квартире находятся посторонние люди.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7786
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 30.09.20 - 12:00
#15
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Цитата:
директор пляжа:
а сколько таких случаев без огласки?

А как понять "крестьян напрягли"?
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JereK
* JereK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
13.09.12
Сообщений:
1441
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 30.09.20 - 14:04
#16
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Цитата:
Еще до начала слушания Сауле Ахметжанова заключила медиативное соглашение с Александром Лептягиным о том, что разрывает договор купли-продажи и оставляет его собственником жилья.


Что за люди. Какую гнилую половицу ни подними - кругом они. Как тараканы. И, как прусаки, при первых признаках хлынувшего на них света, бросаются врассыпную, прячась в столь приятной влажной коррупционной тьме :-)

[Исправлено: JereK, 30.09.2020 - 14:07]
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директор пляжа
* директор пляжа
(Пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
560
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 30.09.20 - 14:10
#17
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Цитата:
maxsaf:
А как понять "крестьян напрягли"?

синонимы видимо)
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