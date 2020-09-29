Отправлено: - 20:14

Пользователи социальных сетей возмутились дороговизной масок

Цитата:Тема до конца не раскрыта. Кто обнаружил ошибку, пользователи соцсетей? На них теперь вся надежда что-ли? А какой орган отвечает за контроль в сфере госзакупок? Что они сделали, чтобы исключить такие случаи?