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≡ Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39982
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
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Истец, инвалид 2-й группы Сергей Карпухин в середине лета 2020 года вернулся домой после полуторамесячного отсутствия и обнаружил, что замок и двери - другие, а в квартире находятся посторонние люди.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9499
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
#1
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//Последней покупательницей оказалась Сауле Ахметжанова, сестра экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова.///

и тут эта фамилия.
перебор.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20135
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 16:05
#2
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Цитата:
alex_60:
перебор.

Алехс, не выходи на улицу, гулять.
Вернёшся, а ты уже там, не живёшь... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5190
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 16:25
#3
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Цитата-/тут эта фамилия.перебор./



Что за семейка такая)


Там и с дочкой вроде скандал был? Что-то в клубе не поделили) "у меня пахан-аким"!))





[Исправлено: abaika95, 29.09.2020 - 16:28]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4123
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 17:44
#4
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Гадалке не ходи все кроется в мошонке лептягина, которую следует зажать в тиски и крутить до тех пор , пока не выяснится кто мог предложить пол ляма за подпись в какой-то бумаге.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 20:19
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
пока не выяснится кто мог предложить пол ляма за подпись в какой-то бумаге.

Я кажется догадываюсь, чья фамилия всплывет в очередной раз))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 20:21
#6
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Цитата:
abaika95:
у меня пахан-аким

Не, у меня аким - ПАХАН )) так круче ))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
960
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 21:19
#7
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Да есть там сговор. Для такой схемы нужно несколько составляющих: специалист ЦОНа "забыла", Койшин "случайно шёл мимо". Лептягин деньги кому отдавал? Тоже забыл? В ЦОНе камеры стоят, все звонки пишутся, взять биллинг с их телефонов, посмотреть да посадить всех разом.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 22:18
#8
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Цитата:
Тот самый:
да посадить всех разом.

Интересно, найдется очередной "помогайка", который возьмется "разрулить" проблемку за вознаграждение, а сам джип себе новый купит?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5670
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 22:24
#9
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//- Я проходил мимо ЦОНа, когда ко мне обратился какой-то человек, - рассказал Койшин. - Он спросил, хочу ли я заработать 500 000 тенге? Я ответил согласием, а он попросил поставить две подписи на каком-то бланке.//

Ну сама невинность... Подошли спросили, подписал.
Чёт ко мне не подходят с фальшивыми нотариальными бланками за пол лямя расписаться. :-x И вообще как можно по доверенности недвижимость продавать, бардак.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
960
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 23:12
#10
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Цитата:
maxsaf:
Интересно, найдется очередной "помогайка", который возьмется "разрулить" проблемку за вознаграждение, а сам джип себе новый купит?


Мне кажется, сестра экс-акима здесь - не совпадение. Наверняка это её схема и выход на сотрудников ЦОНа у неё есть. Или может ребята до сих пор рассчитываются с тем помогайкой Мамуновым? )))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 23:18
#11
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Цитата:
Тот самый:
Или может ребята до сих пор рассчитываются с тем помогайкой Мамуновым?

Ну, он же утверждал вроде, что помог чем смог. Может за его "помощь" УДО аннулируют?
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