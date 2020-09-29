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Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39982
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
Истец, инвалид 2-й группы Сергей Карпухин в середине лета 2020 года вернулся домой после полуторамесячного отсутствия и обнаружил, что замок и двери - другие, а в квартире находятся посторонние люди.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9499
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 15:52
//Последней покупательницей оказалась Сауле Ахметжанова, сестра экс-акима Костаная Ахмедбека Ахметжанова.///
и тут эта фамилия.
перебор.
и тут эта фамилия.
перебор.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20135
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 16:05
Цитата:
Алехс, не выходи на улицу, гулять.
Вернёшся, а ты уже там, не живёшь...
alex_60:
перебор.
перебор.
Алехс, не выходи на улицу, гулять.
Вернёшся, а ты уже там, не живёшь...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5190
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 16:25
Цитата-/тут эта фамилия.перебор./
Что за семейка такая)
Там и с дочкой вроде скандал был? Что-то в клубе не поделили) "у меня пахан-аким"!))
[Исправлено: abaika95, 29.09.2020 - 16:28]
Что за семейка такая)
Там и с дочкой вроде скандал был? Что-то в клубе не поделили) "у меня пахан-аким"!))
[Исправлено: abaika95, 29.09.2020 - 16:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4123
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 17:44
Гадалке не ходи все кроется в мошонке лептягина, которую следует зажать в тиски и крутить до тех пор , пока не выяснится кто мог предложить пол ляма за подпись в какой-то бумаге.
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 20:19
Цитата:
Я кажется догадываюсь, чья фамилия всплывет в очередной раз))
сайлау курманов:
пока не выяснится кто мог предложить пол ляма за подпись в какой-то бумаге.
пока не выяснится кто мог предложить пол ляма за подпись в какой-то бумаге.
Я кажется догадываюсь, чья фамилия всплывет в очередной раз))
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 20:21
Цитата:
Не, у меня аким - ПАХАН )) так круче ))
abaika95:
у меня пахан-аким
у меня пахан-аким
Не, у меня аким - ПАХАН )) так круче ))
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 21:19
Да есть там сговор. Для такой схемы нужно несколько составляющих: специалист ЦОНа "забыла", Койшин "случайно шёл мимо". Лептягин деньги кому отдавал? Тоже забыл? В ЦОНе камеры стоят, все звонки пишутся, взять биллинг с их телефонов, посмотреть да посадить всех разом.
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 22:18
Цитата:
Интересно, найдется очередной "помогайка", который возьмется "разрулить" проблемку за вознаграждение, а сам джип себе новый купит?
Тот самый:
да посадить всех разом.
да посадить всех разом.
Интересно, найдется очередной "помогайка", который возьмется "разрулить" проблемку за вознаграждение, а сам джип себе новый купит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5670
Re: Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на...
Отправлено: 29.09.20 - 22:24
//- Я проходил мимо ЦОНа, когда ко мне обратился какой-то человек, - рассказал Койшин. - Он спросил, хочу ли я заработать 500 000 тенге? Я ответил согласием, а он попросил поставить две подписи на каком-то бланке.//
Ну сама невинность... Подошли спросили, подписал.
Чёт ко мне не подходят с фальшивыми нотариальными бланками за пол лямя расписаться. И вообще как можно по доверенности недвижимость продавать, бардак.
Ну сама невинность... Подошли спросили, подписал.
Чёт ко мне не подходят с фальшивыми нотариальными бланками за пол лямя расписаться. И вообще как можно по доверенности недвижимость продавать, бардак.
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 23:12
Цитата:
Мне кажется, сестра экс-акима здесь - не совпадение. Наверняка это её схема и выход на сотрудников ЦОНа у неё есть. Или может ребята до сих пор рассчитываются с тем помогайкой Мамуновым? )))
maxsaf:
Интересно, найдется очередной "помогайка", который возьмется "разрулить" проблемку за вознаграждение, а сам джип себе новый купит?
Интересно, найдется очередной "помогайка", который возьмется "разрулить" проблемку за вознаграждение, а сам джип себе новый купит?
Мне кажется, сестра экс-акима здесь - не совпадение. Наверняка это её схема и выход на сотрудников ЦОНа у неё есть. Или может ребята до сих пор рассчитываются с тем помогайкой Мамуновым? )))
Без квартиры и без денег: дело о том, как инвалид остался на улице, рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 29.09.20 - 23:18
Цитата:
Ну, он же утверждал вроде, что помог чем смог. Может за его "помощь" УДО аннулируют?
Тот самый:
Или может ребята до сих пор рассчитываются с тем помогайкой Мамуновым?
Или может ребята до сих пор рассчитываются с тем помогайкой Мамуновым?
Ну, он же утверждал вроде, что помог чем смог. Может за его "помощь" УДО аннулируют?
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