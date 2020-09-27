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≡ Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39982
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 27.09.20 - 09:50
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Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
38
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 20:22
#60
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Цитата:
electro:
Термин "хроноцид" здесь совершенно не уместен


Всем же понятно,что вопрос повторно поднят только в сентябре,т.к.летом было не этично.
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
И со словом "хроноцид" тоже все в порядке,т.к.кто знает проблему глубоко понимает что это настоящий хроноцид,т.е. истребление нации посредством времени.Так что все она правильно написала. 8-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7479
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 28.09.20 - 23:20
#61
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Цитата:
Настенька:
Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.

Да оставьте вы покое детей,зачем спекулировать детьми ради достижения своих сомнительных целей.
Я то же был маленький и то же вставал в школу тяжело,хотя жил в самой счастливой стране СССР в которой правительство 2 раза в год переводило стрелки для удобства трудящихся.
Приучите детей ложиться спать в 21 00 и в 6 утра они сами прибегут вас будить независимо от того светло или темно будет за окном и в каком часовом поясе будут находиться.
Цитата:
Тот самый: Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким

А вы почему за всех говорите?
Вас тут 5 с половиной человек активных пользователей ,которые систематически,неустанно продвигают эту тему,а остальным вообще пофигу.
P.S Чуть не забыл не 5.5 а 6.5 + пенсионер из скворечника.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
960
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 00:15
#62
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Цитата:
Добринцофф:
Вас тут

Цитата:
Добринцофф:
6.5


А из противников Вы вообще один ;-) Так и запишем: сторонников возвращения времени было в 6,5 раз больше, чем противников. Остальные воздержались.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7479
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 00:36
#63
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Цитата:
Тот самый:
Остальные воздержались.

Да потому ,что никому не интересна эта тема.
Я сегодня опять проводил опрос.
Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего.
Давайте дерзайте,боюсь только ,что даже если чего ни будь добьётесь никто не оценит,а дети ради которых так стараетесь, как сладко спали по утрам так и будут спать :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9499
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 08:37
#64
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есть хорошая поговорка-
горбатого могила исправит
оставшийся в одиночестве
барыга со своим "сплю до 10,
разгружаю тележку засветло,
выглядит нелепо.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7479
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 11:16
#65
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Цитата:
alex_60:
оставшийся в одиночестве

А что сегодня с утра время перевели?
Вся область живёт по тому времени которое было вчера начиная с 2004г,так кто здесь в одиночестве? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5190
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 11:28
#66
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Цитата-/А из противников Вы вообще один Так и запишем: сторонников возвращения времени было в 6,5 раз больше, чем противников. Остальные воздержались/



Это вообще бред) делать соцсрез по одной площадке темболее сетевой)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
960
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 15:34
#67
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Цитата:
Добринцофф:
Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего.


Ну, возможно их и после перевода будет всё устраивать? :-) Они же не против. На самом деле большинство не понимают сути вопроса и не задумывались об этом. Этому большинству, возможно, также тяжело вставать по утрам зимой, но они как в анекдоте про торчащий из лавки гвоздь думают: "А может так и надо?".

Задумываются те, кто ездит в другие города/страны. Утром просыпаешься и замечаешь: вроде проснулся также в 7 утра, а на улице светлее и себя чувствуешь более выспавшимся. Начинаешь искать информацию и понимаешь, что в этом городе время опережает солнечное всего на 30-40 минут, а в Кустанае - на 2 часа в феврале (119 минут).
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7479
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 18:05
#68
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Цитата:
Тот самый:
Задумываются те, кто ездит в другие города/страны. Утром просыпаешься и замечаешь: вроде проснулся также в 7 утра, а на улице светлее и себя чувствуешь более выспавшимся.

Я был в других странах,в 7 утра ни разу не вставал,а вечером там темнеет в 18 часов,но вот только при этом никто не ложиться спать,а вся жизнь только начинается.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7479
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 18:18
#69
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Цитата:
Тот самый:
Этому большинству, возможно, также тяжело вставать по утрам

Вы мне поясните одну вещь,если биоциклы человека так связаны с солнцем,то где толпы этих зомби которые встали вместе с солнцем в 4 часа утра?
Почему летом несмотря на то ,что солнышко давно проснулось,они продолжают сладко спать?
Знаете почему,потому что на работу только к 8 и пофигу на все эти биоциклы если можно поспать ещё лишних 2-3 часа.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
963
Re: Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 20:54
#70
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Цитата:
Добринцофф:
Я был в других странах,в 7 утра ни разу не вставал,а вечером там темнеет в 18 часов,но вот только при этом никто не ложиться спать,а вся жизнь только начинается.

Ну ещё бы. Народ отбашлял кучу бабла за то, чтобы лечь спать? Конечно они там на полную отрываются. Так же, как и обслуживающий персонал. Вы турпоездку с реальной жизнью не путайте!
Цитата:
Добринцофф:
Знаете почему,потому что на работу только к 8 и пофигу на все эти биоциклы если можно поспать ещё лишних 2-3 часа.

Добринцофф, так все к этому и призывают, перевести часы на час назад и поспать лишний час. Вам тоже не надо будет вставать так рано, в 11 утра, и переться на утреннюю дойку магазина.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
960
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 22:53
#71
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Цитата:
Добринцофф: толпы этих зомби которые встали вместе с солнцем в 4 часа утра?


Да есть они. Дети бывает весной-летом встают в воскресенье в половину седьмого "Я всё!" :lol:

Цитата:
Добринцофф: Почему летом несмотря на то ,что солнышко давно проснулось,они продолжают сладко спать?


Летом у нас нормально. Кто хочет - спит, а кто-то встает пораньше и до работы успевает переделать кучу дел. Проблема зимой: без солнца организм не заводится, например, гормоны не вырабатываются и не запускается ЖКТ - соответственно некоторые совсем не едят утром (аппетита нет), зато ближе к 10-11 утра (после восхода) ещё какой аппетит появляется.

Кто-то сосредоточиться не может на учёбе/работе, потому что высокая концентрация будет только через 3-4 часа после восхода Солнца и, если у начальных классов 4 урока начиная с 8 утра, то они заканчивают учёбу в 12-13 часов, а момент высокой концентрации у них наступает в 13-14 (восход в 10 утра в январе), т.е. пик концентрации проходит мимо учёбы, где-то по дороге домой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 22:57
#72
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Цитата:
Тот самый:
Да есть они. Дети бывает весной-летом встают в воскресенье в половину седьмого "Я всё!"

Водички меньше на ночь давайте))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
960
Ольга ВЕДЛЕР: Вопрос о времени вновь на повестке
Отправлено: 29.09.20 - 23:01
#73
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Цитата:
maxsaf:
Водички меньше на ночь давайте))


Нет ))) Не в том смысле всё, в смысле "Всё, я выспалась, начинаю новый день, развлекайте меня"
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