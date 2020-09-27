Отправлено: - 23:20

Настенька:

Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.

Тот самый: Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким

Цитата:Да оставьте вы покое детей,зачем спекулировать детьми ради достижения своих сомнительных целей.Я то же был маленький и то же вставал в школу тяжело,хотя жил в самой счастливой стране СССР в которой правительство 2 раза в год переводило стрелки для удобства трудящихся.Приучите детей ложиться спать в 21 00 и в 6 утра они сами прибегут вас будить независимо от того светло или темно будет за окном и в каком часовом поясе будут находиться.Цитата:А вы почему за всех говорите?Вас тут 5 с половиной человек активных пользователей ,которые систематически,неустанно продвигают эту тему,а остальным вообще пофигу.P.S Чуть не забыл не 5.5 а 6.5 + пенсионер из скворечника.