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≡ Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39982
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
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Причиной отставки акима Рудного стало осуждение по коррупционной статье его подчиненного - акима поселка Качар Армана Алдонгарова. Его 8 сентября признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 22:40
#30
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Цитата:
abaika95:
Аргументируйте почему он проведет?

Аргументов нет. Значит не проведет, расслабьтесь уже))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7769
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 22:43
#31
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Цитата:
abaika95:
мы к вашим западным штучкам не предосположены

Беларусь тоже так думала, щас их национальный лидер Тихановская полностью ориентирована на запад ;-)
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