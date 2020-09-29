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Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 39982
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
Причиной отставки акима Рудного стало осуждение по коррупционной статье его подчиненного - акима поселка Качар Армана Алдонгарова. Его 8 сентября признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.
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Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 19:30
Цитата:
А знаете, смех без причины признак чего?))
alex_60:
Как смешно. Его ещё не посадили?
Как смешно. Его ещё не посадили?
А знаете, смех без причины признак чего?))
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
- Сообщений:
- 9499
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 19:40
Цитата:
Так смешно же.
Причина-твоё предложение.
Человек скрывается, живёт неизвестно где, привлекался, так что как иначе воспринимать твои слова.
maxsaf:
знаете, смех без причины признак чего?))
знаете, смех без причины признак чего?))
Так смешно же.
Причина-твоё предложение.
Человек скрывается, живёт неизвестно где, привлекался, так что как иначе воспринимать твои слова.
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:03
Цитата:
Видимо были причины скрываться, возможно теперь причин больше нет ))
alex_60:
Человек скрывается, живёт неизвестно где
Человек скрывается, живёт неизвестно где
Видимо были причины скрываться, возможно теперь причин больше нет ))
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:03
Цитата:
Газяову это не особо мешало)))
alex_60:
живёт неизвестно где
живёт неизвестно где
Газяову это не особо мешало)))
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:05
Цитата:
За то, что кого-то матом крыл? Уверен, там было за что))
alex_60:
привлекался
привлекался
За то, что кого-то матом крыл? Уверен, там было за что))
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 20:42
Цитата-/Почему же без него, очень даже с ним./
Он подписал ему доки на увольнение?)
Цитата-/сталкера в акимы/
Это вы хотите чтобы мы погрязли в парадах кое кого?) Или эта шутка уже не котируется?)
Он подписал ему доки на увольнение?)
Цитата-/сталкера в акимы/
Это вы хотите чтобы мы погрязли в парадах кое кого?) Или эта шутка уже не котируется?)
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:48
Цитата:
Он помог решиться)
abaika95:
Он подписал ему доки на увольнение?)
Он подписал ему доки на увольнение?)
Он помог решиться)
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:49
Цитата:
Аргументируйте для начала, а там посмотрим)
abaika95:
Это вы хотите чтобы мы погрязли в парадах кое кого?) Или эта шутка уже не котируется?)
Это вы хотите чтобы мы погрязли в парадах кое кого?) Или эта шутка уже не котируется?)
Аргументируйте для начала, а там посмотрим)
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:56
Цитата-/Он помог решиться/
Та не,такому слону как Гаязов какой-то сталкер не авторитет что-то там помогать)
Цитата-/Аргументируйте для начала, а там посмотрим/
Зачем? Ваша же шутка, я ее просто повторил)
Та не,такому слону как Гаязов какой-то сталкер не авторитет что-то там помогать)
Цитата-/Аргументируйте для начала, а там посмотрим/
Зачем? Ваша же шутка, я ее просто повторил)
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 21:00
Цитата:
А я не про Гаязова. Его закон обязал решиться, он должен был подать в отставку. А принимать или не принимать эту отставку - это уже дело областного акима.
abaika95:
Та не,такому слону как Гаязов какой-то сталкер не авторитет что-то там помогать
Та не,такому слону как Гаязов какой-то сталкер не авторитет что-то там помогать
А я не про Гаязова. Его закон обязал решиться, он должен был подать в отставку. А принимать или не принимать эту отставку - это уже дело областного акима.
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 21:03
Цитата:
Ну я то сказал в шутку, что он проведет, а не будет проводить регулярно, так что если у вас нет предрасположенности скрытой, то в пучину не затянет, не волнуйтесь))
abaika95:
Зачем? Ваша же шутка, я ее просто повторил)
Зачем? Ваша же шутка, я ее просто повторил)
Ну я то сказал в шутку, что он проведет, а не будет проводить регулярно, так что если у вас нет предрасположенности скрытой, то в пучину не затянет, не волнуйтесь))
(Уважаемые пользователи)
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- 19.07.08
- Сообщений:
- 6963
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 22:04
Цитата:
Спасибо, друзья-коллеги!
Yorik:Цитата:
drakon:Цитата:
Козлов я:Цитата:
Маркс:
Спасибо, друзья-коллеги!
Д
(Полноправные пользователи)
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- 688
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 22:26
Рано радуетесь. Что-то мне подсказывает, что как бы не было хуже. "Обойма" все та же
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 22:34
Цитата-/А принимать или не принимать эту отставку - это уже дело областного акима./
Ну и? Причем тут сталкер?
Цитата-/Ну я то сказал в шутку, что он проведет, а не будет проводить регулярно,/
Аргументируйте почему он проведет? Даже если сказали это в шутку) И если проведет, почему не регулярно?
Цитата-/так что если у вас нет предрасположенности скрытой, то в пучину не затянет, не волнуйтесь))/
Не волнуйтесь и вы (хотя может вы с намеком на будущее) мы к вашим западным штучкам не предосположены)
Ну и? Причем тут сталкер?
Цитата-/Ну я то сказал в шутку, что он проведет, а не будет проводить регулярно,/
Аргументируйте почему он проведет? Даже если сказали это в шутку) И если проведет, почему не регулярно?
Цитата-/так что если у вас нет предрасположенности скрытой, то в пучину не затянет, не волнуйтесь))/
Не волнуйтесь и вы (хотя может вы с намеком на будущее) мы к вашим западным штучкам не предосположены)
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 22:39
Цитата:
Разворошил гнездо, в целом репутацию подпортил
abaika95:
Ну и? Причем тут сталкер?
Ну и? Причем тут сталкер?
Разворошил гнездо, в целом репутацию подпортил
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