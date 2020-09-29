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≡ Сухой остаток. С14 по 20 сентября.
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39982
Сухой остаток. С14 по 20 сентября.
Отправлено: 29.09.20 - 22:00
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По данным костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 181 человека, из них поместили 166: 156 мужчин и 10 женщин.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20135
Re: Сухой остаток. С14 по 20 сентября.
Отправлено: 29.09.20 - 22:00
#1
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Пьют, деффки, пьют!!!
:lol: :oops: ;-)
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5669
Re: Сухой остаток. С14 по 20 сентября.
Отправлено: 29.09.20 - 22:25
#2
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//в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 181 человека, из них поместили 166: 156 мужчин и 10 женщин.//

Это так вытрезвитель обозвали? Мда уж.
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