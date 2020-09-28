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Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39981
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 15:31
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ поручил ввести объект в эксплуатацию до конца текущего года. Сегодня глава региона встретился с представителями компании «H+H Technika» из Республики Словакии и обсудил вопросы строительства объекта.
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Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 22:36
Цитата-/При соц. строе технику безопасности никто не отменял./
Слушайте ну не смешно уже)
Я конечно понимаю что идеология сродни религии и адепты как фанатики
Но нельзя же закрывать глаза на то что было, просто для того чтобы подогнать мечты под свое мировоззрение
Везде нужна золотая середина и в принципах тоже иначе это уже болезнь
Я не антисоветчик как хотелось бы Алексу,я признаю великую заслугу революции как мирового социального сдвига,признаю культуру, образование,науку и военное искусство СССР признаю модернисикие мечты начала 20ых,консолидацию общества ради осуществления мечты в 30ых,подвиг 40ых,реформы 50ых и культурный и научный расцвет в 60-70ых но всегда и везде есть полярность где есть суперкуча плюсов там есть чудовищная куча минусов,и нельзя быть последователем чего-то одного это называется просто фанатизм)
Ну были же перекосы чудовищные
Когда ради "воздушных замков" гробили людей пачками,гробили гениев,гробили технику и целые города
От этого союз и разлюбили, и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний)в детстве вообще всегда трава зеленее)
Давайте трезво,ну были же случаи когда людей подгоняли ради плана? Ради сдачи объекта красиво к дате? О какой ТБ может идти речь? Ради славы и почета можно и пожертвовать людьми
Цитата-/И в лагерях сидели за тунеядство, подрывную деятельность, саботаж и воровство./
Мандельштам там по какой категории проходил? Королев отец советской космонавтики за воровство сидел? Или за саботаж? Будущему маршалу Рокосовскому за что зубы выбивали? За тунеядство наверно
А уж не о посаженных а затравленных даже говорить лень один пример Ахматовой и Пастернака (не читал но осуждаю) чего стоит
Цитата-/А за миллионные кражи даже посидеть не успевают/
Вы про зятя Брежнева ? Зам рук МВД СССР Которого посадили только когда заступников не осталось
Слушайте ну не смешно уже)
Я конечно понимаю что идеология сродни религии и адепты как фанатики
Но нельзя же закрывать глаза на то что было, просто для того чтобы подогнать мечты под свое мировоззрение
Везде нужна золотая середина и в принципах тоже иначе это уже болезнь
Я не антисоветчик как хотелось бы Алексу,я признаю великую заслугу революции как мирового социального сдвига,признаю культуру, образование,науку и военное искусство СССР признаю модернисикие мечты начала 20ых,консолидацию общества ради осуществления мечты в 30ых,подвиг 40ых,реформы 50ых и культурный и научный расцвет в 60-70ых но всегда и везде есть полярность где есть суперкуча плюсов там есть чудовищная куча минусов,и нельзя быть последователем чего-то одного это называется просто фанатизм)
Ну были же перекосы чудовищные
Когда ради "воздушных замков" гробили людей пачками,гробили гениев,гробили технику и целые города
От этого союз и разлюбили, и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний)в детстве вообще всегда трава зеленее)
Давайте трезво,ну были же случаи когда людей подгоняли ради плана? Ради сдачи объекта красиво к дате? О какой ТБ может идти речь? Ради славы и почета можно и пожертвовать людьми
Цитата-/И в лагерях сидели за тунеядство, подрывную деятельность, саботаж и воровство./
Мандельштам там по какой категории проходил? Королев отец советской космонавтики за воровство сидел? Или за саботаж? Будущему маршалу Рокосовскому за что зубы выбивали? За тунеядство наверно
А уж не о посаженных а затравленных даже говорить лень один пример Ахматовой и Пастернака (не читал но осуждаю) чего стоит
Цитата-/А за миллионные кражи даже посидеть не успевают/
Вы про зятя Брежнева ? Зам рук МВД СССР Которого посадили только когда заступников не осталось
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 28.09.20 - 23:48
Цитата:
Вот именно потому, что Вы не жили в Союзе и "черпаете инфу только из источников" (надо ещё посмотреть из каких) Вы не можете рассуждать "трезво". Ибо ещё не прошло достаточно времени, чтобы учёные-историки всё о судьбе и роли СССР в мировой истории объективно изучили, взвесили и определили. А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва. И столько навалили лжи, что не один десяток лет понадобится, чтобы её вскрыть. Взять хотя бы Солженицына
А адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам.
Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского).
Но что простые люди жили в постоянном страхе, бесконечно репрессировались, сомневаюсь. Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)
Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм
abaika95:
и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний
и да я не жил в союзе,черпаю инфу только из источников, поэтому могу рассуждать трезво без романтических воспоминаний
Вот именно потому, что Вы не жили в Союзе и "черпаете инфу только из источников" (надо ещё посмотреть из каких) Вы не можете рассуждать "трезво". Ибо ещё не прошло достаточно времени, чтобы учёные-историки всё о судьбе и роли СССР в мировой истории объективно изучили, взвесили и определили. А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва. И столько навалили лжи, что не один десяток лет понадобится, чтобы её вскрыть. Взять хотя бы Солженицына
А адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам.
Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского).
Но что простые люди жили в постоянном страхе, бесконечно репрессировались, сомневаюсь. Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)
Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 00:39
Цитата-/Вы не можете рассуждать "трезво". Ибо ещё не прошло достаточно времени, чтобы учёные-историки всё о судьбе и роли СССР в мировой истории объективно изучили, взвесили и определили./
То есть исторические опусы советских ученных историков по которым детей учили в школах в году так 47 про дореволюционную Россию тоже отметаем за не историчность и не объективность?)
О войне в году так 75 тоже ничего объективного не могли написать и снять? 30 лет же всего прошло,никто ничего не осознал) вот когда Таноми52 скажет "можно" тогда вот и можно осознавать)
Цитата-/А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва./
Вроде не кухарка чтобы по обывательски рассуждать, вполне могу отличить достоверный источник от недостоверного,ценность источника как информационной базы и пустышку,когда советский актёр всю жизнь снимавшийся в фильмах и получавший огромные гонорары вдруг после развала союза начинает писать мемуары как он страдал от "совка" то это лютая необъективность, такие источники понятное дело мало где берутся во внимание) потомучто в источнике всегда надо изучать и автора источника.
Сванидзе-шманидзе как раз и "работает" на обывателя,как раз вот на вас,чем сильнее уколишь тем сильнее будет бугурт)
Цитата-/Взять хотя бы СолженицынаА адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам./
А источники не очевидцы пишут?)
А Солженицын не очевидец? (Я Не его фанат) Или он в лагере сидел специально чтобы потом "потоки" лжи лить? Как вы "не обыватель" определяете где достоверная информация очевидца а где нет? У вас специальное образование? Когда тут следователи не могут сразу разобратся кто убил бабушку по разнящимся показаниям очевидцев, вы вот так запросто можете определить что этот очевидец говорит достовернее чем этот источник?)
Цитата-/Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского/
Не да, были итд....
А ДА БЫЛИ!и это огромная трагедия для народа
Отсидел только за то что был шофером не в то время не в том месте и для вас это нормально? В порядке вещей? А сколько таких кто оказался не там и был просто убит за это?
Цитата-/Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)/
А что давайте каснемся раскулаченных,или это другое?)
Он что рыжие или лысые? Ату ату вспоминать их,это было давно и неправда,историки о том времени ещё ничего не знают,всего-то 90 лет прошло)
Цитата-/Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм/
А кто спорит?
И в Германии были "веселые" времена и в США негров линчевали (Юля тут советские методички поперли иди сюда дорогой,сделай внушение) но Немцы не выпячивают это как достижение и Американцы сейчас попритихли
Может и нам пора уже?
Да помнить и признавать победы
Но не бить себя пяткой в грудь доказывая что СССР был раем,для некоторых этот рай был адом всё-таки и таких людей много,целые народы
Каснемся темы репрессированных целых народов и народностей или про это тоже объективно нельзя рассуждать?)
Немцев живших в Поволжье смели в пустыню только потомучто они были немцы
Корейцев вывезли с Дальнего востока к нам только потомучто они были подозрительные корейцы
Там тем много...все не перечислишь,или это все происки вражеских идеологов? Англичанка гадит))
То есть исторические опусы советских ученных историков по которым детей учили в школах в году так 47 про дореволюционную Россию тоже отметаем за не историчность и не объективность?)
О войне в году так 75 тоже ничего объективного не могли написать и снять? 30 лет же всего прошло,никто ничего не осознал) вот когда Таноми52 скажет "можно" тогда вот и можно осознавать)
Цитата-/А не обыватели вроде Вас, начитавшиеся "источников", в которых, когда Союз развалился, начали пинать мёртвого льва./
Вроде не кухарка чтобы по обывательски рассуждать, вполне могу отличить достоверный источник от недостоверного,ценность источника как информационной базы и пустышку,когда советский актёр всю жизнь снимавшийся в фильмах и получавший огромные гонорары вдруг после развала союза начинает писать мемуары как он страдал от "совка" то это лютая необъективность, такие источники понятное дело мало где берутся во внимание) потомучто в источнике всегда надо изучать и автора источника.
Сванидзе-шманидзе как раз и "работает" на обывателя,как раз вот на вас,чем сильнее уколишь тем сильнее будет бугурт)
Цитата-/Взять хотя бы СолженицынаА адепты-фанаты ЖИЛИ в СССР, и очевидцам я больше верю, чем источникам./
А источники не очевидцы пишут?)
А Солженицын не очевидец? (Я Не его фанат) Или он в лагере сидел специально чтобы потом "потоки" лжи лить? Как вы "не обыватель" определяете где достоверная информация очевидца а где нет? У вас специальное образование? Когда тут следователи не могут сразу разобратся кто убил бабушку по разнящимся показаниям очевидцев, вы вот так запросто можете определить что этот очевидец говорит достовернее чем этот источник?)
Цитата-/Да, страдали королёвы, ахматовы, пастернаки, да, были политзаключённые и невинноосуждённые (мой двоюродный дед-хохол отсидел в лагере только за то, что был шофёром у Тухачевского/
Не да, были итд....
А ДА БЫЛИ!и это огромная трагедия для народа
Отсидел только за то что был шофером не в то время не в том месте и для вас это нормально? В порядке вещей? А сколько таких кто оказался не там и был просто убит за это?
Цитата-/Ибо мои вятские родичи были чрезвычайно довольны своей жизнью в колхозе, про городских вообще и говорить нечего (не касаюсь раскулаченных до этого - другое время и другой вопрос)/
А что давайте каснемся раскулаченных,или это другое?)
Он что рыжие или лысые? Ату ату вспоминать их,это было давно и неправда,историки о том времени ещё ничего не знают,всего-то 90 лет прошло)
Цитата-/Но поизучайте историю любой страны и Вы найдёте там аналогичные периоды неблагополучия.Только у каждой по-своему. Например США - "охота на ведьм" - маккартизм/
А кто спорит?
И в Германии были "веселые" времена и в США негров линчевали (Юля тут советские методички поперли иди сюда дорогой,сделай внушение) но Немцы не выпячивают это как достижение и Американцы сейчас попритихли
Может и нам пора уже?
Да помнить и признавать победы
Но не бить себя пяткой в грудь доказывая что СССР был раем,для некоторых этот рай был адом всё-таки и таких людей много,целые народы
Каснемся темы репрессированных целых народов и народностей или про это тоже объективно нельзя рассуждать?)
Немцев живших в Поволжье смели в пустыню только потомучто они были немцы
Корейцев вывезли с Дальнего востока к нам только потомучто они были подозрительные корейцы
Там тем много...все не перечислишь,или это все происки вражеских идеологов? Англичанка гадит))
I
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.20
- Сообщений:
- 5
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 03:40
Да лучше в том районе поликлинику построили и детский сад, а тут Ледовый Дворец в авральном порядке.
Население там на Северо-Западе растет, о людях подумайте.
Население там на Северо-Западе растет, о людях подумайте.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 2799
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 04:23
Цитата:
---Твой фонтан , эксперт во всех сферах , когда- нибудь иссякнет??
abaika95:
---Твой фонтан , эксперт во всех сферах , когда- нибудь иссякнет??
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 11:47
Цитата:
Так в этом и суть. Но либерасты изначально об этом не думают, накидывая на вентилятор. А вспоминают, когда их начинают корежить от правильного восприятия исторической действительности.
Цитата:
В ранешние времена в тюрьмах и на каторгах в основном сидели маленькие люди, не имеющие доступа к СМИ, а при Сталине власти впервые проявили смелость тронуть творческую "элиту". А так как всем писателям свойственно приукрашивать окружающую действительность (это и называется писательским талантом), то в ответку власти получили ругань и ненависть. А Вы думали, что если писателя посадить в лагерь, то он будет в своих книгах восхвалять посадивших его людей, строй и руководителей государства?
К тому же существовало такое мнение, что отсидевшие в лагерях, не участвовали в ВОВ и остались живы, что подвигло сидельцев на преувеличение лагерных ужасов, чтобы хоть как-то оправдаться перед участниками боевых действий, жизнь которых была не в пример ужаснее, которые гибли под пулями и приходили с войны калеками. Для справки, пострадавший от режима Солженицын прожил 89 лет, Шаламов - 75.
Цитата:
Наказаний без вины не бывает.(с) Если ты общаешься с членом запрещенной организации, то вряд ли тебя за это погладят по головке. А если ты у них работаешь водителем, то тем более.
Цитата:
Из письма кулака: "Другой раз и рад бы не дать, да придет, прям причитает: выручи, мол, на тебя надежда. Ну, дашь семена, а потом снимаешь исполу половинку — это за свои-то семена. Да еще на сходе кулаком назовут, либо эксплуататором."
Исполу — это за половину урожая. При урожайности в 50 пудов с десятины получается, что «благодетель» дает ближнему своему семена взаймы из расчета 100 % за три месяца, в 35 пудов — 50%. Бальзаковский Гобсек от зависти удавился бы. Кулак, кстати, еще не упомянул, что берет за лошадь. А за лошадь полагалась отработка — где три дня, а где и неделя за день.
Цитата:
В 1908 году Унтербергер писал министру внутренних дел:
"Нельзя также надеяться на лояльность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем; напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации врагами шпионства. Следует здесь заметить, что вселение к нам корейцев является весьма выгодным для японцев, которые поэтому и поощряют это движение."
abaika95:
Везде нужна золотая середина и в принципах тоже иначе это уже болезнь
Везде нужна золотая середина и в принципах тоже иначе это уже болезнь
Так в этом и суть. Но либерасты изначально об этом не думают, накидывая на вентилятор. А вспоминают, когда их начинают корежить от правильного восприятия исторической действительности.
Цитата:
abaika95:
Как вы "не обыватель" определяете где достоверная информация очевидца а где нет?
Как вы "не обыватель" определяете где достоверная информация очевидца а где нет?
В ранешние времена в тюрьмах и на каторгах в основном сидели маленькие люди, не имеющие доступа к СМИ, а при Сталине власти впервые проявили смелость тронуть творческую "элиту". А так как всем писателям свойственно приукрашивать окружающую действительность (это и называется писательским талантом), то в ответку власти получили ругань и ненависть. А Вы думали, что если писателя посадить в лагерь, то он будет в своих книгах восхвалять посадивших его людей, строй и руководителей государства?
К тому же существовало такое мнение, что отсидевшие в лагерях, не участвовали в ВОВ и остались живы, что подвигло сидельцев на преувеличение лагерных ужасов, чтобы хоть как-то оправдаться перед участниками боевых действий, жизнь которых была не в пример ужаснее, которые гибли под пулями и приходили с войны калеками. Для справки, пострадавший от режима Солженицын прожил 89 лет, Шаламов - 75.
Цитата:
abaika95:
Отсидел только за то что был шофером не в то время не в том месте и для вас это нормально?
Отсидел только за то что был шофером не в то время не в том месте и для вас это нормально?
Наказаний без вины не бывает.(с) Если ты общаешься с членом запрещенной организации, то вряд ли тебя за это погладят по головке. А если ты у них работаешь водителем, то тем более.
Цитата:
abaika95:
А что давайте каснемся раскулаченных,или это другое?)
А что давайте каснемся раскулаченных,или это другое?)
Из письма кулака: "Другой раз и рад бы не дать, да придет, прям причитает: выручи, мол, на тебя надежда. Ну, дашь семена, а потом снимаешь исполу половинку — это за свои-то семена. Да еще на сходе кулаком назовут, либо эксплуататором."
Исполу — это за половину урожая. При урожайности в 50 пудов с десятины получается, что «благодетель» дает ближнему своему семена взаймы из расчета 100 % за три месяца, в 35 пудов — 50%. Бальзаковский Гобсек от зависти удавился бы. Кулак, кстати, еще не упомянул, что берет за лошадь. А за лошадь полагалась отработка — где три дня, а где и неделя за день.
Цитата:
abaika95:
Корейцев вывезли с Дальнего востока к нам только потомучто они были подозрительные корейцы
Корейцев вывезли с Дальнего востока к нам только потомучто они были подозрительные корейцы
В 1908 году Унтербергер писал министру внутренних дел:
"Нельзя также надеяться на лояльность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем; напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации врагами шпионства. Следует здесь заметить, что вселение к нам корейцев является весьма выгодным для японцев, которые поэтому и поощряют это движение."
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 12:29
Цитата-/Но либерасты изначально об этом не думают, накидывая на вентилятор. А вспоминают, когда их начинают корежить от правильного восприятия исторической действительности/
Сектанты-коммунисты извините но не лучше либерды)
Цитата-/В ранешние времена в тюрьмах и на каторгах в основном сидели маленькие люди, не имеющие доступа к СМИ
Это Ленин маленький человек? Или журналист Троцкий?) А так да,и при союзе мало кому давали официально в СМИ про лагеря писать разве нет?) Солженицына же запрещали
Цитата-/Вы думали, что если писателя посадить в лагерь, то он будет в своих книгах восхвалять посадивших его людей, строй и руководителей государства?/
Поэтому литератор Ленин хотел империю развалить?) А вообще вопрос как-то странно вы ставите,с чего вообще человек которого посадили ни за что, будет восхвалять власть?)
Цитата-/что подвигло сидельцев на преувеличение лагерных ужасов, чтобы хоть как-то оправдаться перед участниками боевых действий, жизнь которых была не в пример ужаснее, которые гибли под пулями и приходили с войны калеками./
А ну да они там в лагерях смузи пили и загорали) скажите а в лагерях до войны кто сидел а особенно после тоже преувеличивали чтобы не дай бог на какую-нибудь войну не послали? А как же Солженицын? Он с войны сразу в лагерь,на отдых поехал?)
Цитата-/Для справки, пострадавший от режима Солженицын прожил 89 лет, Шаламов - 75./
Это вы так намекаете что они лечебные ванны в лагере прошли?
Для справки Мандельштам прожил 47 лет и умер в ГУЛАГе ,видать не было ванн тогда
Цитата-/ Если ты общаешься с членом запрещенной организации, то вряд ли тебя за это погладят по головке. А если ты у них работаешь водителем, то тем более./
А тухачевский тогда в подполье находился?)
Цитата-/В 1908 году Унтербергер писал министру внутренних дел:"Нельзя также надеяться на лояльность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем; напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации врагами шпионства. Следует здесь заметить, что вселение к нам корейцев является весьма выгодным для японцев, которые поэтому и поощряют это движение."/
Ого,еще с 8 года представляли опасность а выселили только через 30 лет
А в гражданскую есть данные как корейцы японцам помогали в интервенции?)
А по немцам Поволжья там что?)
Сектанты-коммунисты извините но не лучше либерды)
Цитата-/В ранешние времена в тюрьмах и на каторгах в основном сидели маленькие люди, не имеющие доступа к СМИ
Это Ленин маленький человек? Или журналист Троцкий?) А так да,и при союзе мало кому давали официально в СМИ про лагеря писать разве нет?) Солженицына же запрещали
Цитата-/Вы думали, что если писателя посадить в лагерь, то он будет в своих книгах восхвалять посадивших его людей, строй и руководителей государства?/
Поэтому литератор Ленин хотел империю развалить?) А вообще вопрос как-то странно вы ставите,с чего вообще человек которого посадили ни за что, будет восхвалять власть?)
Цитата-/что подвигло сидельцев на преувеличение лагерных ужасов, чтобы хоть как-то оправдаться перед участниками боевых действий, жизнь которых была не в пример ужаснее, которые гибли под пулями и приходили с войны калеками./
А ну да они там в лагерях смузи пили и загорали) скажите а в лагерях до войны кто сидел а особенно после тоже преувеличивали чтобы не дай бог на какую-нибудь войну не послали? А как же Солженицын? Он с войны сразу в лагерь,на отдых поехал?)
Цитата-/Для справки, пострадавший от режима Солженицын прожил 89 лет, Шаламов - 75./
Это вы так намекаете что они лечебные ванны в лагере прошли?
Для справки Мандельштам прожил 47 лет и умер в ГУЛАГе ,видать не было ванн тогда
Цитата-/ Если ты общаешься с членом запрещенной организации, то вряд ли тебя за это погладят по головке. А если ты у них работаешь водителем, то тем более./
А тухачевский тогда в подполье находился?)
Цитата-/В 1908 году Унтербергер писал министру внутренних дел:"Нельзя также надеяться на лояльность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем; напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации врагами шпионства. Следует здесь заметить, что вселение к нам корейцев является весьма выгодным для японцев, которые поэтому и поощряют это движение."/
Ого,еще с 8 года представляли опасность а выселили только через 30 лет
А в гражданскую есть данные как корейцы японцам помогали в интервенции?)
А по немцам Поволжья там что?)
Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 17:35
Цитата:
Вы еще забыли Достоевского, Короленко, но это по сравнению с остальными сидельцами пшик, ноль целых, хрен десятых процента. Вот когда декабристов замели и их окружение, то власть тоже получила вспышку недовольства в литературном наследии.
Цитата:
А это как понимать смысл подполья. Может быть тут на форуме тоже кто-то из подполья вещает, поди разбери.
Цитата:
Ну явно в атаку не поднимались под пулями. А некоторых еще и от рака излечили.
Цитата:
Ну в разные периоды истории были разные проблемы: "Проблема с корейцами на Дальнем Востоке тянется еще со времен царствования Александра II. Переходили корейцы на территорию России совершенно добровольно в поисках лучшей жизни, одним из главных факторов которой для любого земледельца является собственный или арендуемый земельный надел. Корейские власти, естественно, были недовольны бегством собственного населения, поэтому и российское правительство, чтобы снять стрессовые ситуации вблизи границ с Кореей, пытались переселять корейское население вглубь российской территории."
А вот еще примеры депортаций, которые Вас почему-то не волнуют:
Интернирование япо́нцев в США — насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в специальные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными.
Интернирование японцев в Канаде — перемещение в лагеря свыше 22 тысяч японцев в Канаде во время Второй мировой войны.
Про дорогу слез сами читайте.
abaika95:
Это Ленин маленький человек? Или журналист Троцкий?)
Это Ленин маленький человек? Или журналист Троцкий?)
Вы еще забыли Достоевского, Короленко, но это по сравнению с остальными сидельцами пшик, ноль целых, хрен десятых процента. Вот когда декабристов замели и их окружение, то власть тоже получила вспышку недовольства в литературном наследии.
Цитата:
abaika95:
А тухачевский тогда в подполье находился?)
А тухачевский тогда в подполье находился?)
А это как понимать смысл подполья. Может быть тут на форуме тоже кто-то из подполья вещает, поди разбери.
Цитата:
abaika95:
А ну да они там в лагерях смузи пили и загорали)
А ну да они там в лагерях смузи пили и загорали)
Ну явно в атаку не поднимались под пулями. А некоторых еще и от рака излечили.
Цитата:
abaika95:
Ого,еще с 8 года представляли опасность а выселили только через 30 лет
Ого,еще с 8 года представляли опасность а выселили только через 30 лет
Ну в разные периоды истории были разные проблемы: "Проблема с корейцами на Дальнем Востоке тянется еще со времен царствования Александра II. Переходили корейцы на территорию России совершенно добровольно в поисках лучшей жизни, одним из главных факторов которой для любого земледельца является собственный или арендуемый земельный надел. Корейские власти, естественно, были недовольны бегством собственного населения, поэтому и российское правительство, чтобы снять стрессовые ситуации вблизи границ с Кореей, пытались переселять корейское население вглубь российской территории."
А вот еще примеры депортаций, которые Вас почему-то не волнуют:
Интернирование япо́нцев в США — насильственное перемещение около 120 тысяч японцев (из которых 62 % имели американское гражданство) с западного побережья Соединённых Штатов Америки во время Второй мировой войны в специальные лагеря, официально называвшиеся «военными центрами перемещения». Во многих публикациях данные лагеря называют концентрационными.
Интернирование японцев в Канаде — перемещение в лагеря свыше 22 тысяч японцев в Канаде во время Второй мировой войны.
Про дорогу слез сами читайте.
(Полноправные пользователи)
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Re: Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 18:18
Цитата:
Так был же слушок, что новый ледовый под рудненскую команду и мутят.
yudjin:
Так был же слушок, что новый ледовый под рудненскую команду и мутят.
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 19:46
Цитата:
Кстати, в 37-м депортация корейцев проводилась достаточно гуманно(см. ВикипедиЯ)
И на новых местах "В отличие от представителей других депортированных впоследствии народов корейцы могли занимать руководящие должности и учиться в высших учебных заведениях. Они трудились в собственных колхозах, на выделенной им земле, или вступали в колхозы местного населения на общих основаниях"
Маркс:
пытались переселять корейское население вглубь российской территории."
пытались переселять корейское население вглубь российской территории."
Кстати, в 37-м депортация корейцев проводилась достаточно гуманно(см. ВикипедиЯ)
И на новых местах "В отличие от представителей других депортированных впоследствии народов корейцы могли занимать руководящие должности и учиться в высших учебных заведениях. Они трудились в собственных колхозах, на выделенной им земле, или вступали в колхозы местного населения на общих основаниях"
(Полноправные пользователи)
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Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 20:10
Захожу в тему почитать каменты про ледовый дворец, а тут советская власть, японцы, Александр II
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 21:08
Цитата-/Вот когда декабристов замели и их окружение, то власть тоже получила вспышку недовольства в литературном наследии/
Вы сами себе перечите,то пейсатели пишут о своих бедах то уже о декабристах пишут пейсатели) что предлагаете? не писать?)
Замалчивать? Цензура?
Цитата-/А это как понимать смысл подполья. Может быть тут на форуме тоже кто-то из подполья вещает, поди разбери./
В прямом смысле,вы же намекаете что он член запрещённой организации,какой подскажите?) И за что шофера посадили при справедливом Сталине?)
Цитата-/Ну явно в атаку не поднимались под пулями. А некоторых еще и от рака излечили./
Пример Солженицына,с войны сразу в лагерь а там уже против власти,аргументируйте что ему надо было делать? (Он если что не мой кумир,даже можно сказать не нравится он мне)
Цитата-/А вот еще примеры депортаций, которые Вас почему-то не волнуют:/
Так вроде о нашей истории говорим,что там про немцев Поволжья?) Что о крымских татарах? О карачаевцав о чеченцах о калмыках?
Цитата-/Кстати, в 37-м депортация корейцев проводилась достаточно гуманно/
Ой как мило) давайте вас депортируем на Мангышлак гуманно вместе с семьёй,поселим в колхозе,и можете там занимать разные должности,главное на север Казахстана нельзя возвращается и всё)
Цитата-/про ледовый дворец/
Мы ещё зимний ща затронем)
Вы сами себе перечите,то пейсатели пишут о своих бедах то уже о декабристах пишут пейсатели) что предлагаете? не писать?)
Замалчивать? Цензура?
Цитата-/А это как понимать смысл подполья. Может быть тут на форуме тоже кто-то из подполья вещает, поди разбери./
В прямом смысле,вы же намекаете что он член запрещённой организации,какой подскажите?) И за что шофера посадили при справедливом Сталине?)
Цитата-/Ну явно в атаку не поднимались под пулями. А некоторых еще и от рака излечили./
Пример Солженицына,с войны сразу в лагерь а там уже против власти,аргументируйте что ему надо было делать? (Он если что не мой кумир,даже можно сказать не нравится он мне)
Цитата-/А вот еще примеры депортаций, которые Вас почему-то не волнуют:/
Так вроде о нашей истории говорим,что там про немцев Поволжья?) Что о крымских татарах? О карачаевцав о чеченцах о калмыках?
Цитата-/Кстати, в 37-м депортация корейцев проводилась достаточно гуманно/
Ой как мило) давайте вас депортируем на Мангышлак гуманно вместе с семьёй,поселим в колхозе,и можете там занимать разные должности,главное на север Казахстана нельзя возвращается и всё)
Цитата-/про ледовый дворец/
Мы ещё зимний ща затронем)
Ледовый дворец спорта в Костанае построят до конца года
Отправлено: 29.09.20 - 21:28
Цитата:
Создайте тему и дальше притворяйтесь дурочкой!
И вообще:"«Это, возможно, было преступлением, но не ошибкой».
abaika95:
Так вроде о нашей истории говорим,что там про немцев Поволжья?) Что о крымских татарах? О карачаевцав о чеченцах о калмыках?
Так вроде о нашей истории говорим,что там про немцев Поволжья?) Что о крымских татарах? О карачаевцав о чеченцах о калмыках?
Создайте тему и дальше притворяйтесь дурочкой!
И вообще:"«Это, возможно, было преступлением, но не ошибкой».
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