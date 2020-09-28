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≡ Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39981
Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед Мухамбетов
Отправлено: 28.09.20 - 12:16
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Заместителем акима Костанайской области стала Бахыт Есимова. Марат Жундубаев покинул свой пост в связи с переходом на должность государственного инспектора Администрации президента РК. Об этом сегодня сообщила пресс-служба акима области.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2029
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 28.09.20 - 15:56
#15
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Цитата:
maxsaf:
Цитата: abaika95: в том числе и Корейским!
Дорамы наверное тоже смотрит


Если только без озвучки на русском, а с субтитрами, то вполне можно овладеть корейским
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1801
Re: Нового заместителя вместо Марата Жундубаева назначил Архимед...
Отправлено: 29.09.20 - 21:22
#16
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Цитата:
arman_kst:
Родственница Ахметжана Есимова?

Но не дочь. У них другие имена.
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