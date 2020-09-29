Отправлено: - 14:47

Что им мешало обратиться сразу?

В связи с чем считаю, что прекращение уголовного дела в отношении Баглан Ахметжановой незаконно.

Цитата:Обратились бы сразу и до сих пор бы на лесопилке позировал экс-аким. Вот выждали момент, когда после череды судов получил скидку 25% от срока к дню независимости, перевелся из строгого режима в колонию-поселение, а затем вышел по УДО, теперь можно и деньги попробовать назад вернуть.Цитата:Она же понимала, что эти деньги идут на взятку. Даже если давала их не напрямую судьям. Она и брат - взяткодатели. В особо крупном размере.