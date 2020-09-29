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≡ Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39981
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
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Причиной отставки акима Рудного стало осуждение по коррупционной статье его подчиненного - акима поселка Качар Армана Алдонгарова. Его 8 сентября признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 19:30
#15
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Цитата:
alex_60:
Как смешно. Его ещё не посадили?

А знаете, смех без причины признак чего?))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9499
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 19:40
#16
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Цитата:
maxsaf:
знаете, смех без причины признак чего?))


Так смешно же.
Причина-твоё предложение.
Человек скрывается, живёт неизвестно где, привлекался, так что как иначе воспринимать твои слова.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:03
#17
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Цитата:
alex_60:
Человек скрывается, живёт неизвестно где

Видимо были причины скрываться, возможно теперь причин больше нет ))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:03
#18
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Цитата:
alex_60:
живёт неизвестно где

Газяову это не особо мешало)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:05
#19
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Цитата:
alex_60:
привлекался

За то, что кого-то матом крыл? Уверен, там было за что))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5187
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 20:42
#20
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Цитата-/Почему же без него, очень даже с ним./



Он подписал ему доки на увольнение?)



Цитата-/сталкера в акимы/


Это вы хотите чтобы мы погрязли в парадах кое кого?) Или эта шутка уже не котируется?)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:48
#21
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Цитата:
abaika95:
Он подписал ему доки на увольнение?)

Он помог решиться)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:49
#22
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Цитата:
abaika95:
Это вы хотите чтобы мы погрязли в парадах кое кого?) Или эта шутка уже не котируется?)

Аргументируйте для начала, а там посмотрим)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5187
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 20:56
#23
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Цитата-/Он помог решиться/


Та не,такому слону как Гаязов какой-то сталкер не авторитет что-то там помогать)







Цитата-/Аргументируйте для начала, а там посмотрим/



Зачем? Ваша же шутка, я ее просто повторил)
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