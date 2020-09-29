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≡ Для казахстанских кинотеатров могут сделать послабление
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39981
Для казахстанских кинотеатров могут сделать послабление
Отправлено: 29.09.20 - 20:35
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В Казахстане могут открыть кинотеатры с определенными ограничениями. Об этом сообщил официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Ержан Байтанаев.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7760
Re: Для казахстанских кинотеатров могут сделать послабление
Отправлено: 29.09.20 - 20:35
#1
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Раньше были фильмы "18+", а теперь "65-"
Все форумчане в эту категорию попадают, или кто-то уже "пролетает"? :-)
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