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≡ В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в День пожилого человека в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39980
В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в День пожилого человека в Костанае?
Отправлено: 29.09.20 - 19:46
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Список из 23 объектов (бани, парикмахерские и салоны красоты), где пожилым людям предоставят скидки на услуги 1 октября, прислал пресс-секретарь акима города.
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§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
32
Re: В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в...
Отправлено: 29.09.20 - 19:46
#1
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Цитата:
«Etоile», Майлина 41

Смешно, это наверно чтобы не узнали, на салоне красоты написано Этуаль.
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