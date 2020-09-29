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В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в День пожилого человека в Костанае?
В каких парикмахерских и банях сделают скидки пенсионерам в День пожилого человека в Костанае?
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