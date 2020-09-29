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Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39980
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
Причиной отставки акима Рудного стало осуждение по коррупционной статье его подчиненного - акима поселка Качар Армана Алдонгарова. Его 8 сентября признали виновным в присвоении и растрате вверенного имущества.
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(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 6962
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 16:50
День города Рудного можно отмечать сегодня...
в мой день рождения)
в мой день рождения)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 919
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 16:55
Цитата:
Евгений, поздравляю!
yudjin:
мой день рождения
мой день рождения
Евгений, поздравляю!
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 16:58
Женя! С Днём Рождения!!!
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:00
А я думаю где Юджин весь день седня пропадает а он рюмочки полирует небось) смотри клумбы свои не парушь вечером)
Сталкер где кстати? Грустит?)
Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)
Сталкер где кстати? Грустит?)
Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1800
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 17:04
С днем рождения, Евгений! Правды, правды и правды!
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:17
Цитата-/Правды, правды и правды/
Поддерживаю!)
Желают обычно то чего не хватает!)
Поддерживаю!)
Желают обычно то чего не хватает!)
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:21
Много бензина теперь съэкономит Акимат...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2028
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:34
"Лёд тронулся, господа присяжные заседатели"?
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:38
Цитата:
Почему же без него, очень даже с ним.
abaika95:
Сталкер где кстати? Грустит?) Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)
Сталкер где кстати? Грустит?) Без него разобрались то с Карфагеном или это не считается?)
Почему же без него, очень даже с ним.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4123
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:50
С восьмого сентября прошло двадцать один день, долго созревал теперь уже бывшим аким, надо бы тогда ещё сразу и свалить, народ уже поиздергался в гаданиях кто будет очередным главой города. В соцсетях требуют выборность этой должности, мол все приезжие, им наплевать на город вместе его жителями. Хотим своего!
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 17:51
После первых шепотков об отставке долго паузу держал, как великий актёр. Наверное, пытался разрулить.Будем посмотреть, где оно всплывёт.Ну, и ждём очередного варяга.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 962
Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким Костанайской области
Отправлено: 29.09.20 - 17:57
Цитата:
Примите мои поздравления и искренние уверения в совершеннейшем к Вам почтении.
yudjin:
День города Рудного можно отмечать сегодня... в мой день рождения)
День города Рудного можно отмечать сегодня... в мой день рождения)
Примите мои поздравления и искренние уверения в совершеннейшем к Вам почтении.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7752
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 19:05
Сталкера - в Акимы Рудного )
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9499
Re: Заявление Бахытжана Гаязова об отставке подписал аким...
Отправлено: 29.09.20 - 19:19
Цитата:
Как смешно.
Его ещё не посадили?
maxsaf:
Сталкера - в Акимы Рудного )
Сталкера - в Акимы Рудного )
Как смешно.
Его ещё не посадили?
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