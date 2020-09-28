Отправлено: - 11:47

abaika95:

Везде нужна золотая середина и в принципах тоже иначе это уже болезнь

abaika95:

Как вы "не обыватель" определяете где достоверная информация очевидца а где нет?

abaika95:

Отсидел только за то что был шофером не в то время не в том месте и для вас это нормально?

abaika95:

А что давайте каснемся раскулаченных,или это другое?)

abaika95:

Корейцев вывезли с Дальнего востока к нам только потомучто они были подозрительные корейцы

Цитата:Так в этом и суть. Но либерасты изначально об этом не думают, накидывая на вентилятор. А вспоминают, когда их начинают корежить от правильного восприятия исторической действительности.Цитата:В ранешние времена в тюрьмах и на каторгах в основном сидели маленькие люди, не имеющие доступа к СМИ, а при Сталине власти впервые проявили смелость тронуть творческую "элиту". А так как всем писателям свойственно приукрашивать окружающую действительность (это и называется писательским талантом), то в ответку власти получили ругань и ненависть. А Вы думали, что если писателя посадить в лагерь, то он будет в своих книгах восхвалять посадивших его людей, строй и руководителей государства?К тому же существовало такое мнение, что отсидевшие в лагерях, не участвовали в ВОВ и остались живы, что подвигло сидельцев на преувеличение лагерных ужасов, чтобы хоть как-то оправдаться перед участниками боевых действий, жизнь которых была не в пример ужаснее, которые гибли под пулями и приходили с войны калеками. Для справки, пострадавший от режима Солженицын прожил 89 лет, Шаламов - 75.Цитата:Наказаний без вины не бывает.(с) Если ты общаешься с членом запрещенной организации, то вряд ли тебя за это погладят по головке. А если ты у них работаешь водителем, то тем более.Цитата:Из письма кулака: "Другой раз и рад бы не дать, да придет, прям причитает: выручи, мол, на тебя надежда. Ну, дашь семена, а потом снимаешь исполу половинку — это за свои-то семена. Да еще на сходе кулаком назовут, либо эксплуататором."Исполу — это за половину урожая. При урожайности в 50 пудов с десятины получается, что «благодетель» дает ближнему своему семена взаймы из расчета 100 % за три месяца, в 35 пудов — 50%. Бальзаковский Гобсек от зависти удавился бы. Кулак, кстати, еще не упомянул, что берет за лошадь. А за лошадь полагалась отработка — где три дня, а где и неделя за день.Цитата:В 1908 году Унтербергер писал министру внутренних дел:"Нельзя также надеяться на лояльность этого элемента в случае войны с Японией или Китаем; напротив того, они тогда представят из себя чрезвычайно благоприятную почву для широкой организации врагами шпионства. Следует здесь заметить, что вселение к нам корейцев является весьма выгодным для японцев, которые поэтому и поощряют это движение."