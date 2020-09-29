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≡ Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39979
Строительство общежития медучилища - почему бездействует государственный судебный исполнитель?
Отправлено: 29.09.20 - 17:40
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Определение Костанайского городского суда от 1 сентября 2020 года гласит: «Приостановить строительство объекта «общежития» по адресу г. Костанай, ул. Баймагамбетова, строение 181/1. Настоящее определение подлежит немедленному исполнению».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1768
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 17:40
#1
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неужели серьезно надеялись что решение суда кто-то будет исполнять?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4123
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 18:07
#2
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перешагнуть решение суда и продолжать как ни в чем не бывало , надо отметить дорогое удовольствие для руководства стройкой.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
535
Re: Строительство общежития медучилища - почему бездействует...
Отправлено: 29.09.20 - 19:06
#3
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Бездействие тоже преступление
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