Начался новый сезон работы за возврат области в свой часовой пояс. Пустые обещания областных властей и нежелание решать проблему сподвигли нас обратится к адвокатам. И тут мы с удивлением узнаем, что областные власти не уполномочены решать этот вопрос. Читать новость
electro: Термин "хроноцид" здесь совершенно не уместен
Всем же понятно,что вопрос повторно поднят только в сентябре,т.к.летом было не этично. Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей. И со словом "хроноцид" тоже все в порядке,т.к.кто знает проблему глубоко понимает что это настоящий хроноцид,т.е. истребление нации посредством времени.Так что все она правильно написала.
Настенька: Говорить о том,что дети адаптировались нельзя,т. к.утром они сами не встают.А случае адаптации мы бы видели с утра бодрых,веселых детей.
Да оставьте вы покое детей,зачем спекулировать детьми ради достижения своих сомнительных целей. Я то же был маленький и то же вставал в школу тяжело,хотя жил в самой счастливой стране СССР в которой правительство 2 раза в год переводило стрелки для удобства трудящихся. Приучите детей ложиться спать в 21 00 и в 6 утра они сами прибегут вас будить независимо от того светло или темно будет за окном и в каком часовом поясе будут находиться. Цитата:
Тот самый: Почему Вы говорите за всю область? Наоборот, только 2 человека в области против: Вы и аким
А вы почему за всех говорите? Вас тут 5 с половиной человек активных пользователей ,которые систематически,неустанно продвигают эту тему,а остальным вообще пофигу. P.S Чуть не забыл не 5.5 а 6.5 + пенсионер из скворечника.
Да потому ,что никому не интересна эта тема. Я сегодня опять проводил опрос. Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего. Давайте дерзайте,боюсь только ,что даже если чего ни будь добьётесь никто не оценит,а дети ради которых так стараетесь, как сладко спали по утрам так и будут спать
Добринцофф: Вариант "меня всё устраивает" прозвучал чаше всего.
Ну, возможно их и после перевода будет всё устраивать? Они же не против. На самом деле большинство не понимают сути вопроса и не задумывались об этом. Этому большинству, возможно, также тяжело вставать по утрам зимой, но они как в анекдоте про торчащий из лавки гвоздь думают: "А может так и надо?".
Задумываются те, кто ездит в другие города/страны. Утром просыпаешься и замечаешь: вроде проснулся также в 7 утра, а на улице светлее и себя чувствуешь более выспавшимся. Начинаешь искать информацию и понимаешь, что в этом городе время опережает солнечное всего на 30-40 минут, а в Кустанае - на 2 часа в феврале (119 минут).
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